熱帶低壓一度成颱！向西前進最新路徑曝　今起7天防劇烈降雨

▲今(14)晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，帶來局部短暫陣雨的現象。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一度被美軍聯合颱風警報中心定義成輕颱、位在太平洋威克島南方的「熱帶低壓」，目前各國預測路徑大致向西、朝呂宋島方向前進，對台灣的威脅還需要觀察。今日起到下週五午後仍有強對流發展，容易有劇烈天氣發生，要多加注意。

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▲局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，昨(13)日8時「美軍聯合颱風警報中心」(JTWC)已把威克島南方的「熱帶低壓」定為「輕颱」，今(14日)晨2時又把它降回「熱帶低壓」；「日本氣象廳」則維持為「熱帶低壓」。

最新(13日20時)美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1千公里；最北向韓國、最南經過呂宋島(左圖)。歐洲系集(ENS)模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬的強度差異大，通過東經145度後，模擬數量大幅減少，路徑也是分歧的(右圖)；可見「熱帶低壓」的10天模擬，愈近末期「不確定性」愈大，進一步討論其對台威脅？還太早，再等等吧！

▲最新(13日20時)美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1千公里；最北向韓國、最南經過呂宋島(左圖)。歐洲系集(ENS)模式，模擬的路徑，大致也是偏西，通過東經145度後，模擬數量大幅減少，路徑也是分歧的(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



今(14)晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，帶來局部短暫陣雨的現象。今(14)日白天至下週五(20日)「太平洋高壓」逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；「太平洋高壓」邊緣的沉降作用又不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。

清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率；背風面北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。今日各地高溫約可達35、36度；北部約在24至35度，中部23至34度，南部23至33度，東部23至36度。