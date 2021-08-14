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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北+2「陷入疫苗空窗期」　侯友宜最新說明

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增3例本土案例，個案分布為新北市2例、台北市1例。新北市長侯友宜15時召開記者會，說明最新防疫狀況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

台北市第5輪6.5萬劑疫苗今已打完，第6輪疫苗要23日才有，等於有10天的疫苗接種空窗期；新北市情況亦同，第5輪9.2萬劑莫德納疫苗昨已也打完，新北市副市長劉和然再次喊話中央，盼承認疫苗不足現況。

劉和然表示，到底有多少國外疫苗可以進台灣？中央怕破局可以選擇不說，但期待中央「心裡一定要算清楚才能講明白」，而非一再延長第一劑及第二劑間隔時間，還稱不會影響保護力，這會讓民眾質疑中央說的是真話，還是只想為了疫苗不足而解套。

劉和然並舉例，中央去年說健康的人不用戴口罩，根本是誤導國人，事實上是口罩生產不足，民眾選擇相信政府，信任感卻一再被破壞影響感受，而衛福部長陳時中昨突然重提「沒有所謂的3＋11的破口」，劉更質疑，陳此時突然拋出這個議題，是否為了模糊某些焦點？

新北市衛生局表示，中央配發給新北市第五輪施打第一劑莫德納疫苗約9.2萬劑，12日已全部打完，13日起是第一到第三類人員施打莫德納第二劑與孕婦第二劑，及6月2日前施打AZ屆滿10周的民眾。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

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