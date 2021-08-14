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LIVE／第六輪高端開放到哪個年齡　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。台灣帛琉旅遊泡泡2.0重啟，今日首發團出發，有95%的民眾是要去打疫苗。另第六輪疫苗提供高端，初步統計有113萬人登記意願，相關疫苗數量、開放到哪個年齡層尚未公布，預期記者會中將進行說明。

台帛旅遊泡泡重啟，指揮中心規劃相關模式經過檢視，在機場做PCR採檢，返台要做深喉唾液採檢，之後進入5天加強版自主管理和9天自主管理，5天可以在家裡或防疫旅館，但必須一人一室。由於帛琉政府表示，將提供2000劑疫苗給台灣旅客施打，因此有不少旅客表示想前往當地打疫苗。

今日清晨4點30分左右，超過140名旅客抵達機場第二航廈排隊進行PCR檢測，首發航班有九成五是要去打疫苗，甚至有旅客直接表示，已經接種第一劑AZ，這次去就是要混打輝瑞，因為聽說保護力更強。

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▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

疫苗預約平台於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，截至昨日中午12時結束並進行結算，有113萬人選擇高端，但預期數據還會稍減，包含這幾天第五輪接種莫德納疫苗的，估計最後應該有90幾萬人符合資格，詳細數目還是要等平台報下來才能決定開放到多少年紀。

可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

▲▼ 第六期接種疫苗為高端 。（圖／指揮中心提供）

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