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7年級生「沒紓困、沒疫苗」對蔡英文失望！　他曝：都跑到這1黨

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲國內疫苗短缺。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內開始大量施打疫苗後，出現疫苗短缺問題，許多年輕人苦等不到疫苗，國民黨台北市議員徐巧芯指出，當初選舉的時候，30-39歲的七年級生是最支持總統蔡英文的人，但現在反而對蔡英文最不滿，「七年級生民調下滑非常多」。前民進黨立委郭正亮則指出，這群人對民進黨失望，都跑到民眾黨去了。

徐巧芯昨（13）日在政論節目《新聞大白話》中提到，年輕人在選舉時是最支持蔡英文的一群人，但現在沒疫苗可以打，也不知道何時才能輪到，對蔡英文非常不滿，因為疫苗是按照年齡由上往下打，BNT則是由下往上打，「被夾在中間，非打高端不可的就是這群七年級生」，除非有特殊身分，不然打疫苗根本遙遙無期。

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徐巧芯指出，30-39歲的這群人就是「太陽花世代」，從太陽花時期就很支持蔡英文以及民進黨，該跟著反的也一起反，但後來當兵有他們的事，教召也優先找七年級生，一例一休的福利也拿不到，2020年再次支持蔡英文，再給她一次機會，「結果跟健康、生命安全有關的打疫苗，他們是蔡英文心裡最軟的一塊肉，卻被放在最後面」。

▲▼0409台北市議會,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

徐巧芯表示，七年級生經歷過SARS，現在又碰到新冠肺炎，一定會覺得政府不公平，支持蔡英文十幾年，最後得到的待遇是，打疫苗被放在最後一位，「對蔡英文的支持度，在民調上就看的出來，下滑非常多」。

前民進黨立委郭正亮則表示，七年級生不僅紓困拿不到，疫苗也等不到，畢業後也不好找工作，生活確實變辛苦了，也因為對民進黨感到失望，「確實看到有些人跑到民眾黨」，加上30-39歲剛好是小家庭，家中有小孩，支出也比較大，就變成動輒得咎。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（約從1:52:50開始）

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