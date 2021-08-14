北市恐空窗10天　蔡炳坤：「824後第2劑需求浮現」疫苗分配更棘手

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台灣進入大規模施打疫苗階段後，讓疫苗不足的問題再度浮現。台北市政府13日表示，全市疫苗涵蓋率已達50.1％。蔡炳坤14日受訪表示，到13日中午，第5輪就打完了，第6輪要等10天後、要到23日才開打，「看起來這10天確實是沒有疫苗」。

蔡炳坤提到，也要觀察到底第6輪有多少人接種，因為明天才開始預約，結果出來後大概就比較明確知道有多人打高端的疫苗。另外，12日來了一批52萬劑台灣購買的AZ疫苗，至少要等一週的封緘，最快要8月17日才有可能釋放。

蔡炳坤指出，現在對中央來講有2個考量，第1，要開始提供第2劑的接種，目前第2劑的接種還是以1到3類為主，但很多長者是從6月15日開始大規模施打，8月24日後也到了第2劑接種的時程，代表之後疫苗的需求量會更嚴峻，因為國內尚有超過6成民眾尚未接種第1劑疫苗，後續接種第2劑的需求也開始浮現。

「對中央來講，第一個要考量的是第2劑的需求，還要考量怎麼增加第1劑。」蔡炳坤說，目前全台灣疫苗覆蓋率還沒到4成，代表還是有很多人在等待接種第1劑，18歲以上到38歲這區間幾乎都還沒打疫苗，如何能更普遍的施打第1劑，讓更多人具有保護力，是中央要思考的。

蔡炳坤指出，目前中央已開放第2劑混打，9月BNT會進來，第1劑施打AZ的人，可以選擇第2劑要打BNT還是莫德納，但這涉及疫苗調配問題。蔡說，從6月開始的「一直打」增加覆蓋率，到現在接種策略不單單是有疫苗就打，還要考慮到第1劑前進的幅度、第2劑追趕的速度，「年輕人等第1劑、老年人等第2劑，壓力對中央對地方都一樣」。

▲國內目前又陷入疫苗荒。（圖／記者黃克翔攝）