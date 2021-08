他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

記者陳宛貞/綜合外電報導

全球新冠疫情不見好轉,大規模推廣疫苗成為重要任務。塞爾維亞一名男子20年前搬到山洞中隱居,與社會保持距離,去年某次進城卻發現,城裡正爆發流行病。待疫苗問世後,他毫不猶豫便下山接種,並敦促所有人都施打疫苗,「它(病毒)不會挑人,也可能來到我的洞穴裡。」

《法新社》13日報導,現年70歲的佩德羅維奇(Panta Petrovic)住在塞爾維亞南部巴爾幹山脈上被森林覆蓋的洞穴中,必須登上陡峭的山路才能到達,膽小者不宜。洞穴中有個他用來如廁的生鏽浴缸,以及由長椅及乾草組成的床。

他來自附近的皮羅特州(Pirot),曾是當地黑市勞工,也曾在國外做相同的工作,再婚多次,將這段生活形容為「忙碌的日子」。他一直以來都熱愛自然,也逐漸發現,遠離社會帶給他前所未有的自由,一面料理午餐一面說道,「我在城裡沒有自由,總會有人來煩你,要不是跟妻子吵架,就是跟鄰居或警察吵架。這裡沒人來煩我」,最後向記者笑得露出一口蛀牙。

VIDEO Almost twenty years ago, Panta Petrovic moved into a tiny Serbian mountain cave to avoid society. Last year, on one of his visits to town, he found out there was a pandemic raging. Now, he's gotten his Covid-19 jab and urges everyone to do the same https://t.co/Gv3aq7lOOA pic.twitter.com/UDziY15ouA