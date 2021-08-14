　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球新冠疫情不見好轉，大規模推廣疫苗成為重要任務。塞爾維亞一名男子20年前搬到山洞中隱居，與社會保持距離，去年某次進城卻發現，城裡正爆發流行病。待疫苗問世後，他毫不猶豫便下山接種，並敦促所有人都施打疫苗，「它（病毒）不會挑人，也可能來到我的洞穴裡。」

《法新社》13日報導，現年70歲的佩德羅維奇（Panta Petrovic）住在塞爾維亞南部巴爾幹山脈上被森林覆蓋的洞穴中，必須登上陡峭的山路才能到達，膽小者不宜。洞穴中有個他用來如廁的生鏽浴缸，以及由長椅及乾草組成的床。

他來自附近的皮羅特州（Pirot），曾是當地黑市勞工，也曾在國外做相同的工作，再婚多次，將這段生活形容為「忙碌的日子」。他一直以來都熱愛自然，也逐漸發現，遠離社會帶給他前所未有的自由，一面料理午餐一面說道，「我在城裡沒有自由，總會有人來煩你，要不是跟妻子吵架，就是跟鄰居或警察吵架。這裡沒人來煩我」，最後向記者笑得露出一口蛀牙。

隱居山洞以前，佩德羅維奇將在國外賺的錢全都捐出，資助社區在鎮上修建三座小橋，「錢是被詛咒的，會把人給慣壞，沒有任何比金錢更能腐化人心的東西了。」

他主要以溪裡的魚與蘑菇為食，也會下山尋找被丟棄的剩飯剩菜，近來愈來愈頻繁進城。他也在郊區搭了一座棚子，飼養羊、雞、貓、狗和他最愛的一頭野豬。重達200公斤的母豬馬拉（Mara）對他格外重要，「她是我的一切，用錢也買不到這樣真誠的寵物。」他領取社會福利金，也靠捐贈的食品和物資來餵養動物。

新冠疫苗問世後，佩德羅維奇果斷捲起袖子接種，「不懂那些疫苗懷疑論者在大驚小怪什麼」，強調自己相信為剷除疾病努力的進程，「我想打完三劑，包括加強劑。我敦促所有人都接種疫苗，每一個人。」特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在推特上分享他的報導並寫下，「就連塞爾維亞的山洞隱士也同意…」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
快訊／第6輪打高端疫苗　3類施打對象出爐！
快訊／增3例本土「新北2例、台北1例」　2人居隔後驗出陽性
快訊／今日增3例本土　另增2例死亡
LIVE／第六輪高端給誰打？　陳時中最新說明
快訊／台中夫妻吵架後縱火！　妻全身90%燙傷
康醫師為何一直證明有偷吃許藍芳？　鄉民揭可怕心態
「七夕8禁忌」一次看　穿破衣、吃牛肉衰整年！
7年級生「沒紓困、沒疫苗」對蔡英文失望！　他曝：都跑到這1黨
他隱居洞穴20年「為打疫苗」下山！　馬斯克發文驚嘆
囂張野馬男炫「要不是我救她早就是植物人」　21歲女騎士命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

福原愛偷吃成過街老鼠！華裔跳水女神挺腥夫　慘遭日網友狠酸滾出去

九州「3倍雨量狂炸」驚悚影片曝！水淹1層樓　141萬人緊急撤離

美密西西比單日激增4400例　ICU爆滿「停車場蓋病房」只能再塞50床

小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

美重症住院「一半集中這8州」　30歲媽生下女兒...10天後離世

李在鎔的「機智監獄生活」曝！每天花30分慢跑　晚上室友大喊加油

有錢人「省錢10招」曝！拒絕星巴克、Netflix　甚至只用1張信用卡

「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈

美18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　州長公布超幸運真相

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

披薩盒太大！機車「出奇招載送」後座乘客倒坐他嚇壞：好尷尬...

福原愛偷吃成過街老鼠！華裔跳水女神挺腥夫　慘遭日網友狠酸滾出去

九州「3倍雨量狂炸」驚悚影片曝！水淹1層樓　141萬人緊急撤離

美密西西比單日激增4400例　ICU爆滿「停車場蓋病房」只能再塞50床

小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

美重症住院「一半集中這8州」　30歲媽生下女兒...10天後離世

李在鎔的「機智監獄生活」曝！每天花30分慢跑　晚上室友大喊加油

有錢人「省錢10招」曝！拒絕星巴克、Netflix　甚至只用1張信用卡

「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈

美18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　州長公布超幸運真相

快訊／昨逾13萬人接種！　疫苗覆蓋率達38.77%

快訊／第6輪打高端三類對象出爐！36歲以上民眾可打

安倍晉三緬懷李登輝　「悼憶他和藹笑臉及有力握手」

《小學堂》小西瓜近況曝光！「升大五新身分」網讚爆：有頭腦又漂亮

快訊／增3例本土「新北2例、台北1例」　2人居隔後驗出陽性

王子恢單後首個情人節　老弟邱宇辰陪他「想念心中那個人」

快訊／今日增3例本土、另增2例死亡

溫德漢姆次輪潘政琮晉級暫並列56名　衝刺聯邦快遞杯季後賽

4500元租北市「神奇旺宅」　房東出奇招！2天找到新房客

澳洲駐台代表心中有台灣　中文名字「怡」藏愛台玄機

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

莫德納公司道歉了　南韓直搗總部催貨有效

美女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬

「市長咬金牌」大結局！　國際奧會全埋單換新金牌

泰國醫護加打第3劑BNT　鼻孔出血慘死

她Zoom開會到一半　遭孩開槍爆頭慘死

13張還是16張？　「麻將」有望列入2022北京冬奧

隱居洞穴20年　他為打疫苗下山了

他學《3個傻瓜》花2年DIY直升機　試飛瞬間遭螺旋槳爆頭

韓女將奪三金　留短髮遭網路霸凌

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」腦損

立陶宛禁白俄出口　改走北極航線

更多熱門

相關新聞

蔡炳坤：824後第2劑需求浮現　疫苗分配更棘手

蔡炳坤：824後第2劑需求浮現　疫苗分配更棘手

台灣進入大規模施打疫苗階段後，讓疫苗不足的問題再度浮現。台北市政府13日表示，全市疫苗涵蓋率已達50.1％。蔡炳坤14日受訪表示，到13日中午，第5輪就打完了，第6輪要等10天後、要到23日才開打，「看起來這10天確實是沒有疫苗」。

「第2劑延後打」保護力減弱？6大QA一次看

「第2劑延後打」保護力減弱？6大QA一次看

美女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬

美女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬

專家：富國加打第3劑將釀全球更多死亡

專家：富國加打第3劑將釀全球更多死亡

大安區知名甜點點突停業消毒　北市衛生局證實有確診足跡

大安區知名甜點點突停業消毒　北市衛生局證實有確診足跡

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎塞爾維亞Panta Petrovic

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

女星買1200威力彩「中獎了」！

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

外送箱沒蓋上！隔天長出一球萌毛

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

柯以柔離婚卡3年…郭宗坤「超慘近況曝光」

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

月給人妻22萬仍不夠　醫生崩潰

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面