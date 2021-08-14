他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球新冠疫情不見好轉，大規模推廣疫苗成為重要任務。塞爾維亞一名男子20年前搬到山洞中隱居，與社會保持距離，去年某次進城卻發現，城裡正爆發流行病。待疫苗問世後，他毫不猶豫便下山接種，並敦促所有人都施打疫苗，「它（病毒）不會挑人，也可能來到我的洞穴裡。」

《法新社》13日報導，現年70歲的佩德羅維奇（Panta Petrovic）住在塞爾維亞南部巴爾幹山脈上被森林覆蓋的洞穴中，必須登上陡峭的山路才能到達，膽小者不宜。洞穴中有個他用來如廁的生鏽浴缸，以及由長椅及乾草組成的床。

他來自附近的皮羅特州（Pirot），曾是當地黑市勞工，也曾在國外做相同的工作，再婚多次，將這段生活形容為「忙碌的日子」。他一直以來都熱愛自然，也逐漸發現，遠離社會帶給他前所未有的自由，一面料理午餐一面說道，「我在城裡沒有自由，總會有人來煩你，要不是跟妻子吵架，就是跟鄰居或警察吵架。這裡沒人來煩我」，最後向記者笑得露出一口蛀牙。

VIDEO Almost twenty years ago, Panta Petrovic moved into a tiny Serbian mountain cave to avoid society. Last year, on one of his visits to town, he found out there was a pandemic raging. Now, he's gotten his Covid-19 jab and urges everyone to do the same https://t.co/Gv3aq7lOOA pic.twitter.com/UDziY15ouA — AFP News Agency (@AFP) August 13, 2021

隱居山洞以前，佩德羅維奇將在國外賺的錢全都捐出，資助社區在鎮上修建三座小橋，「錢是被詛咒的，會把人給慣壞，沒有任何比金錢更能腐化人心的東西了。」

他主要以溪裡的魚與蘑菇為食，也會下山尋找被丟棄的剩飯剩菜，近來愈來愈頻繁進城。他也在郊區搭了一座棚子，飼養羊、雞、貓、狗和他最愛的一頭野豬。重達200公斤的母豬馬拉（Mara）對他格外重要，「她是我的一切，用錢也買不到這樣真誠的寵物。」他領取社會福利金，也靠捐贈的食品和物資來餵養動物。

新冠疫苗問世後，佩德羅維奇果斷捲起袖子接種，「不懂那些疫苗懷疑論者在大驚小怪什麼」，強調自己相信為剷除疾病努力的進程，「我想打完三劑，包括加強劑。我敦促所有人都接種疫苗，每一個人。」特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在推特上分享他的報導並寫下，「就連塞爾維亞的山洞隱士也同意…」

Even Serbian cave hermits agree … pic.twitter.com/JMs7cGhRom — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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