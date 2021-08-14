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新冠後遺症！記憶喪失「把老婆忘了」　萬華茶室染疫男出現腦損傷

▲▼三級警戒、滿月萬華、剝皮寮快篩站、龍山寺、阿公店茶室、仁濟醫院狀況。（圖／記者宋良義攝）

▲萬華發生先前發生新冠疫情，當時在剝皮寮設置快篩站，資料照。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

感染新冠竟然出現腦部後遺症！一名有萬華茶室活動史67歲男性，經過一個月治療肺部改善，就在準備出院和妻子通電話時卻出現異樣，竟然連妻子都記不得。醫師進一步檢查，發現腦部缺氧病變，應該是新冠病毒侵襲造成大腦血管血栓，引起記憶力喪失。

國內今年5月發生新冠本土疫情，不少患者經過隔離治療康復，然而卻有人出現嚴重後遺症。收治個案的新光醫院呼吸加護病房主任林嘉謨表示，該名男性在疫情最初因為萬華活動史被匡列隔離，後來發現出現缺氧情形送醫，已經入住集中檢疫所超過10天以上。

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林嘉謨表示，檢查其肺部已經出現肺栓塞，病況危急，當時一度想申請瑞德西韋幫他治療，但因為指揮中心評估超過急性期，申請未通過，最後持續給予類固醇、抗發炎藥物以及抗生素等，所幸順利渡過，肺部狀況也復原。

沒想到，就在準備出院時，他和家人通電話竟然連妻子都記不得，進一步核磁共振發現腦部缺氧病變，腦部出現血栓影響記憶力。後來出院再回門診，又發現腳部水腫，檢查腎功能、蛋白尿都屬良好，推估病人符合新冠後遺症症候群，可能造成原因還是因為新冠攻擊血管ACE2接受器，造成全身血栓。

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