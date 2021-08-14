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陌生女進門就「開始打掃」　老太太清醒後「買了100瓶清潔劑」

▲▼推銷員進門就「開始打掃」　老太太清醒後「買了100瓶清潔劑」。（圖／翻攝微博）

▲陌生女進門打掃，藉此銷售清潔劑。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省杭州市一名80歲老太太的家日前有一名陌生女子來敲門，女子進門以後，二話不說就清潔、打掃起來，並利用打掃的成果推銷清潔用品。在強力推銷之下，老太太一不小心就買了100瓶清潔劑，花費7980元人民幣（約34200元新台幣），事後才得知這是目前最新的一種推銷方式，後悔不已。

根據《瀟湘晨報》報導，老太太3日在家中休息，突然有個陌生女子來敲門，稱是賣清潔劑的，女子一進門就打掃了起來，老太太愣了一下，但發現女子真的打掃得很乾淨，爐子、油煙機變得又白又亮。

接著，女子開始推銷起清潔用品，說現在購買有優惠，買越多越便宜，老太太一不小心就買了100瓶，總共花費7980元人民幣。

▲▼推銷員進門就「開始打掃」　老太太清醒後「買了100瓶清潔劑」。（圖／翻攝微博）

等女子走了以後，老太太才感覺不太對勁，因為對方完全沒給發票，只留下手機、微信就離開了，老太太隔天一早打電話想退貨，果然遭到對方拒絕。

老太太的兒子高先生來拜訪母親時，發現家裡堆滿了清潔劑，詢問之後，老太太才坦白事情發生的經過。

高先生認為，母親這是上當受騙了，而且騙局非常新穎，「她完全掉進了對方的陷阱，這種方式會讓老人家來不及思考！」

高先生打過電話要求退款，並提到如果那天提供了相應的清潔服務，可以按照市場價格支付，但售後人員卻說不可能，「他們說只能退一部分，因為我們是選了套餐，買了產品才有的售後服務（打掃）。」

高先生目前已經報警，事件還有待相關單位調查。報導提到，類似情況其實在許多地方都出現過，這些推銷者常打著免費服務的幌子，對消費者進行瘋狂洗腦，一不小心就很容易上當。

▲▼推銷員進門就「開始打掃」　老太太清醒後「買了100瓶清潔劑」。（圖／翻攝微博）

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