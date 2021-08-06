妹子連4年「接Nick來電」傻了！一看經歷網驚呆+1：新都市傳說

▲4年間Nick都沒中斷打電話給原PO。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一個叫Nick的人一直打給我。」一位女網友日前在《Dcard》發文，說她19歲時在捷運站遇到一個叫Nick的男生，給了電話號碼後，對方竟然連續4年都有聯絡她，沒有強迫推銷也不是要把妹，讓原PO超納悶。故事被貼出來後，意外釣出許多人喊+1，甚至連來電辨識都有「Nick」，讓網友直笑根本是「新都市傳說」。

這位女網友文中表示，她19歲的時候，在市政府捷運站遇到一個叫Nick的男生，「他跟我說有一個健身還是醫美還是英文的免費課程，想推薦我去上（太久了我忘記是什麼課程了 我現在23歲 ）」，但因為她急著要走，就沒想太多地給了電話號碼，「結果，從那時候開始，他就會時不時的打給我。」

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原PO敘述，對方總是用一句「哈囉我是Nick，妳還記得我嗎？」做為對話開頭，而幾年下來，她都沒換過電話號碼，但對方每次都用不同號碼打給她，「我每次都會封鎖他，我覺得他好煩。」

▲在來電辨識APP中，Nick直接被設定成「Nick」，讓網友笑噴。（圖／翻攝自Dcard）

直到女網友21歲的時候，Nick已經比較不會再打來了，但每3個月到半年，「在我就快要忘記這個人的存在的時候，又用不同的電話號碼打給我，又一樣的開頭『哈囉！我是Nick，妳還記得我嗎？』」，她則是一樣說沒空、掛掉、封鎖。

今年已經23歲的原PO，最近又接到Nick的電話，不禁納悶，「這個叫Nick的人怎麼這麼有毅力？可以這樣一直換號碼一直打電話？他都沒有換工作嗎？而且為什麼一直都留有我的號碼？」

貼文一出，就有人直呼，「為什麼我看到有點毛」、「好像鬼故事」、「半夜看到超毛」、「這要變都市傳說了嗎」、「莫名恐怖」、「農曆七月到了，這故事很應景」、「都市傳奇Nick」、「接下來就該有YouTuber拍攝『到底誰是傳說中的Nick』或著『尋找Nick大作戰』之類的企畫。」

原PO的經歷意外讓不少網友覺得很熟悉，「我遇到跟你一樣的人！我去年12月在信義區逛街，他來跟我攀談的第一句話就是我是Nick」、「我之前也遇到一個Nick，用不同電話打給我，可是是健身房的」、「直接在whoscall被設為Nick也太好笑」、「我也在市政府捷運站遇到一個Nick，形式很像！莫非同一個。」看到留言後，原PO忍不住笑噴「這裡超多接過Nick電話的人，好好笑！」