燒烤店微解封大掃除！他頭暈掉進3米深水塔　 狂敲塔壁驚險獲救

▲警方獲報有人受困水塔內攀梯救援。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為因應疫情微解封，桃園市一家燒烤餐廳10日進行打掃工作，但24歲陳姓男員工在清掃時卻不幸掉入深達3米深水塔內，經拍打塔身及呼救引起鄰居注意，並報警、消人員將陳男以繩索拉出水塔，及時被救出的陳男全身幾近虛脫，若再晚幾個小時恐命喪烈日曝曬導致高溫的水塔內。

▼警、消以繩索把陳男從3米深水塔內救岀。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景埔子派出所員警姜之維及陳志和昨日中午接獲民眾報案，表示聽到某餐廳二樓水塔內有敲擊呼救聲，疑似有人受困，員警立即趕抵現場，協同消防人員進行查看，發現餐廳陳姓員工困在約3公尺高的水塔內已數十分鐘了，有中暑脫水狀況。經評估後以繩索垂入水塔內將陳男拉出，被救陳男已全身虛脫，消防人員立即為其補充水分並做檢視，其身體狀況幸無大礙。

經詢問係因餐廳停業月餘，為配合未來解封先進行整理清潔，陳男在清理放乾儲水的水塔時，因長時間曝曬在烈日下，導致有中暑現象卻未察覺，在登上樓梯欲用掃把清掃水塔內側時，感到暈眩掉入水塔中，因水塔高約3公尺無法自行脫困，於是敲打塔壁引起鄰居注意，幸好警消乃時救援，讓其只受到一點驚嚇，否則待在曝曬高溫鐵製水塔內過久恐將致死。

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