他製槍賣同窗　跨下還有隱藏版！黑膠帶黏攝護腺一撕驚呆

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，1名男子涉嫌改造槍枝，警方循線逮捕該名男子，並查扣8把手槍半成品以及3把改造手槍，另外也逮捕1名買家，除了搜出毒品外，還發現買家將毒品藏在黑膠帶，並像衛生棉一樣藏在「攝護腺」，最後被警方搜身查獲。

警方調查，50歲的蘇姓男子平時與朋友經營模具鑄造廠，但私下卻從事改槍副業，將槍枝賣給獄中結交的39歲吳姓男子，警方在蘇男家中搜出改造工具，8把模擬道具槍以及3把改造手槍成品，另外在吳姓買家住處搜出1把改造手槍。

▲蘇姓男子（前中）因改造槍枝入獄，結交吳姓獄友，2人出獄後還成為主顧關係。（圖／記者邱中岳攝）

警方指出，吳姓買家以每把2萬5千元的價格，向蘇男購買槍枝，警方上門查緝吳時，先搜出改造手槍，但狡猾的吳男竟然將海洛因、安非他命等毒品，以黑膠帶黏貼在「攝護腺」，警方搜身還以為是衛生棉，後來才發現是毒品。

▲吳姓男子將毒品用黑膠帶黏在攝護腺，警方搜身還誤以為是衛生棉。（圖／記者邱中岳攝）

警方發現，蘇姓男子從前是機械科，之前就因將槍賣給客戶，最後客戶將槍遺落在小黃車上，被警方追查後遭判刑7年，沒想到出獄3年，又再重操舊業，除了販售槍枝外，還自製車床幫人「通槍管」，每次收費6千元。

▲蘇姓男子出獄後白天在鑄造工廠上班，晚上則改槍賣人，甚至還改裝車床幫人通槍管。（圖／記者邱中岳翻攝）



蘇姓男子與吳姓買家2人均因槍砲案入獄，蘇男在獄中擔任雜役幹部，吳男則是水電工班，2人因整修牢房而結識，警方訊後將2人分依《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品等罪嫌移送法辦。

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