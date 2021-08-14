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窮國搶不到！牛津疫苗專家：富國加打第3劑　將釀全球更多死亡

▲▼越南民眾接種AZ疫苗。（圖／路透）

▲ 全球疫苗分配不均，許多窮國人民甚至沒有機會施打第一劑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐一年多，高傳染性Delta變異株促使多國考慮追加施打疫苗。英國牛津大學疫苗研究團隊「牛津疫苗小組」（Oxford Vaccine Group）負責人警告，若西方政治領導人「拒絕承擔對人類的責任」，優先為本國人民接種而非共享疫苗，全世界將有更多人死於新冠病毒。

《衛報》13日報導，牛津大學教授波拉德（Andrew Pollard）及全球疫苗免疫聯盟（GAVI）執行長伯克利（Seth Berkley）表示，「這對決策者來說是關鍵時刻。一個富裕國家大規模接種加強劑，會向全世界發出一個訊息，即所有人都需要追加劑量。」

他們進一步說明，這將使疫苗體系流失大量劑量，「會有更多人死亡，因為他們連接種一劑的機會都沒有。若有數百萬人在尚無強力科學證據的情況下接種加強劑，歷史將會記住，政治領導人在我們一生最嚴重的危機中決定拒絕承擔人道責任。」

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）10日表示，已經制定為50歲以上民眾接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑的計畫。為英國政府提供建議的疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）專家菲恩（Adam Finn）則指出，小部分脆弱族群可能需要加強劑，但大規模施打可能沒有必要。

德國、法國及以色列都正計畫或已推動老年人追加接種，詳細條件各國不一。世界衛生組織（WHO）先前表示，最晚在9月底前停止注射加強劑，將有助緩解富國及窮國疫苗分配嚴重不平等的狀況。但美國也表示，不會理會世衛呼籲，並稱其為「錯誤選擇」。美國食品藥物監督管理局（FDA）12日已批准向免疫低下族群提供第三劑輝瑞或莫德納疫苗，待疾病管制與預防中心（CDC）通過即可執行。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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