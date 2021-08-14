兒童感染新冠症狀輕？　陸CDC：已有死亡、重症個案

▲大陸各地7月起陸續開始為12至17歲青少年接種新冠疫苗。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸各地7月起陸續開始為12至17歲青少年接種新冠疫苗，大陸疾控中心免疫規劃首席專家王華慶13日透露，隨著兒童患病不斷增多，也出現一些重症和個別兒童死亡情況。若期望建立群體免疫，兒童接種將是不可或缺的一部分。大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，迄今，大陸各地累計報告為12至17歲人群接種新冠疫苗已超過6,000萬劑。

在13日下午舉行的記者會中，大陸國家衛健委發言人米鋒表示，截至8月12日，大陸全國累計報告接種新冠疫苗已達18億3,245萬劑次，完成全程接種的人數為7億7,704.6萬人。這相當於大陸已有55%的民眾完成新冠疫苗全程接種。

對於何以要開始為12至17歲青少年接種新冠疫苗，王華慶說，主要有四個方面考慮，一、對於新冠疾病的認識，早期可能認為兒童（青少年）發病率和患病率不高。但隨著疫情持續傳播，尤其是在一些疫情比較嚴重的國家，兒童患病率也在不斷上升；

二、兒童感染新冠病毒後，過去認為症狀比較輕，但現在發現，隨著兒童患病不斷增多，當中也出現一些重症和個別死亡的情況；

三、不管成人或兒童，只要感染病毒就是一個傳染源。從傳染源管控角度來說，對於兒童也要加強管理；

四、不管是採取控制傳染源或切斷傳播途徑，大多數國家疫情都還未得到控制。未來若期望建立群體免疫，兒童接種疫苗將是不可或缺的一部分。

王華慶指出，目前根據對不良反應的監測分析，兒童和青少年接種新冠疫苗不良反應的發生率不高於18歲以上成人，既包括一般反應，也包括異常反應。

他也稱，青少年接種新冠疫苗後出現的一般反應主要表現為發燒，另外是局部的疼痛、紅腫。異常反應主要是過敏反應，雖然很罕見，但仍有個別案例出現，主要為過敏性皮疹，但症狀也相對比較輕。