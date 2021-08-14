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八大情侶檔失業改賣PS5+限量球鞋　30人被誆失百萬

▲▼警方透過金流，鎖定在宜蘭從事網拍詐騙的情侶檔，並搜出提款卡以及手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲情侶檔原本從事八大行業，但八大歇業後看好「網路經濟」，隨即上線詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有民眾在網路購買PS5遊戲機、限量球鞋，但匯款後卻遲遲沒收到商品，最後反被賣家封鎖，警方追查1對情侶檔涉案，在7月底將人逮捕，據悉落網的情侶檔，原本從事八大行業，但因歇業沒有工作，只能詐騙被害人撈錢。

警方調查，30歲的葉姓男子與同齡的吳姓女子為情侶，但卻在臉書上刊登廣告，以低於市價的行情，販售PS5遊戲機、限量款球鞋，有被害人上鉤後，就要被害人將錢匯至指定戶頭。

▲▼警方透過金流，鎖定在宜蘭從事網拍詐騙的情侶檔，並搜出提款卡以及手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方透過金流，鎖定在宜蘭從事網拍詐騙的情侶檔，並搜出提款卡以及手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人匯款後卻遲遲沒有收到商品，再度聯繫葉姓情侶檔，才發現早已被封鎖、情侶檔也失聯，被害人氣得報警處理，警方發現被害人數竟多達30多人，初步估計損失1百多萬元。

警方隨即展開調查，利用金流發現最後錢都轉至葉姓情侶檔戶頭，循線在7月底前往宜蘭租屋處逮人，訊後也依照詐欺、《洗錢防制條例》等罪嫌，將2人移送法辦。

據悉，葉男與吳女原本在台北從事八大行業，但是因為疫情期間八大停業，又看上網路經濟越來越發達，所以才心生歹念，利用網站賣商品，騙取被害人匯款後再封鎖對方。

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