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長髮美女輕生家人拒解剖！「她」午夜站高大成家門口　神棍殺手現形

▲高大成回憶曾經協助一名女大生命案，查明真相。（圖／記者鄧木卿攝）

▲高大成回憶曾經協助一名女大生命案查明真相。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

1名甫大學畢業的貌美女子被發現在租屋處上吊死亡，時任法醫的高大成到場發現不論是椅子往前傾、雙腳與椅子距離，以及頭髮被繩索壓住等疑點，覺得死因不單純，幾天後，高午夜2點多回到家，驚見有名長髮女子站在門口，他覺得面熟但不以為意，隔天，家屬拜託查明真相，高解剖後得知女子先被下藥掐死，再被凶手佯裝上吊，順利偵破命案，這件雖然是多年前的事，但高回想起來仍覺得印象深刻，因為是發生在鬼月。

知名法醫高大成協助檢警相驗屍體，偵破不少命案，讓被害人得以沉冤得雪，還被害人公道，也讓凶手繩之以法，時值鬼月，高不禁回想起多年前他協助檢警偵破的一件靈異事件。

1名年輕貌美女子被發現在台中市中區一棟老舊公寓租屋處上吊死亡，高大成到場發現，一般上吊案件，讓腳踏著的椅子應該往後倒，但這現場的椅子卻是往前倒，他把椅上擺正後，女子雙腳和椅子竟然還有距離，此外，該女子長髮，若是上吊，女子該把頭髮撥過繩子外，而不是被繩子壓住，他覺得死因不單純。

高大成建議解剖了解死因，但父母卻不願女兒解剖，想留全屍，加上女兒因為結交一名神棍男友，被其油嘴滑舌的聳恿投資能獲利，結果前後拿出高達8百多萬元全泡湯，女兒不但感情被欺騙，錢也拿不回來，一時想不開才會尋短。

高大成尊重家屬意見，但請家屬能否回家向女兒擲筊，如果女兒不願意，那就算了，幾天後，他和友人餐聚後回到家已是午夜2點，驚見一名長髮女子站在他門口，他看不清面目，但覺得所穿白底黑點的連身衣服很面熟，一時想不起來，他當時忘了帶鎖匙，下樓去找房東拿鎖匙再上樓，人已不見，而且門被打開了。

隔天，他在辦公室接到家屬電話表達願意解剖，這時，他才回想前一晚，該女子現身是為了尋求他協助查明死因。

警方從椅子上採得一名男子指紋，有詐欺前科，該男子辯稱並不認識死者，警方帶去現場模擬，眾人一進電梯，該男子竟然不自覺按了6樓，警方開始起疑，到了門口，員警一打開門，男子當場嚇得腿軟下跪，就在大家都不解詢問怎麼回事時，男子說，他看見她站在屋內。

高大成說，經過解剖，死者體內有大量安眠藥，大約有5顆的藥量，按理說，吃了這些藥根本不可能自己再上吊，警方詢問樓下藥局老闆，老闆回說確是該男子買的，而是還欠了50元。

該男子最後坦承犯行，被依殺人罪入監服刑，判處無期徒刑，高大成說，雖然是多年前的命案，但回想起來仍然歷歷在目，天網恢恢，老天有眼。

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