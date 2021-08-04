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美國工程師「做慈善」跨海募款　她深信不疑險遭詐12萬　

▲彭女到銀行準備匯4000元美金給「美國工程師」，機警行員驚覺有異，報警阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲彭女到銀行準備匯4000元美金給「美國工程師」，機警行員驚覺有異，報警阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名彭姓女子（55歲），日前透過交友軟體認識1名自稱美國工程師的男子；這名男子向她表示，要在美國成立一個慈善基金會，需要捐款做愛心幫助弱勢團體；彭女不疑有他，興沖沖的到銀行準備匯4000元美金到美國，所幸被機警行員識破，報警成功阻詐。

彭女向警方表示，這名美國工程師說，自己要在美國成立一個慈善基金會，需要大募款做愛心，幫助弱勢團體；並在3日要求彭女匯款美金4000元至國外帳戶；彭女不疑有他，下午2時30分到銀行準備匯款，但承辦江姓行員發現彭女匯款接收地址為美國某銀行，便詢問彭女所匯金額作何使用及收款人與她關係時，彭女卻一臉茫然、支支吾吾不所云。

江員當下察覺有異，立即向警方報案，經警方瞭解詳情後與郵局柳經理及行員，一同向彭女解釋此為新興詐騙手法，經一番解說，彭女才恍然得知慘遭詐騙，立即打消匯款念頭。彭女事後也對警方與銀行行員即時勸阻，順利保住辛苦血汗錢，連聲道謝！

通霄分局也呼籲，新冠肺炎疫情延燒，影響不只民眾不能出國，連詐騙機房，都紛紛回到國內，近年留在國內的車手，增加了將近4成，民眾如遇到「詐機」別緊張，請牢記「一聽、二掛、三查證」多花一點時間思考並聯絡當地警方或撥打165反詐騙專線，讓「錢包守門員」來守住您的錢包。

涼爽舒適，一夜好眠。

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