特警攻堅詐團機房畫面曝！鬼扯投資泰達幣報酬率180％　6渣趴地

記者游芳男／宜蘭報導

范姓男子等6人，在桃園市一公寓大廈內，設立假投資電信詐欺機房，經營社群網站並張貼投資廣告，以投資泰達幣等虛擬貨幣為標的，號稱年化報酬率高達180％誘騙國人投資，4日宜縣警局等專案小組人員，執行攻堅任務，當場查獲范嫌等6人，並扣得電腦主機、螢幕、手機、網路分享器及汽車等贓證物，全案依詐欺、組織犯罪防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲▼警方攻堅，電信詐欺范嫌等6人被壓制地上。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣警局刑警大隊接獲線報，以范嫌為首之詐欺集團，於疫情期間，藏匿桃園市桃園區某處公寓大廈設立假投資電信詐欺機房，經營社群網站並張貼投資廣告，以投資泰達幣等虛擬貨幣為標的，號稱年化報酬率高達180％誘騙國人投資，影響社會治安甚鉅。

宜縣警局與刑事警察局偵查第一大隊、桃園分局共組專案小組，經長期埋伏蒐證，見時機成熟，於4日持桃園地方法院核發搜索票執行攻堅勤務，當場查獲范嫌等6人，現場扣得電腦主機、螢幕、手機、網路分享器及汽車等贓證物，後續將透過數位證物清查被害人及財損，全案依刑法詐欺、組織犯罪防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦

宜縣警局指出，根據內政部警政署刑事警察局統計至今（110）年上半年，詐欺案類較去年同期增加，尤以投資詐欺案件增加最多，發現多數民眾係透過社群網站廣告或交友軟體，遭詐騙集團成員以話術誘導或高富帥（白富美）搭訕攻勢，標榜高獲利、零風險，吸引被害人投資各類虛擬貨幣，落入假投資真詐財陷阱中。

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