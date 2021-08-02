一曲愛海洋！花蓮聯合豐年節11月擧辦　大會舞決賽成績出爐

▲因疫情關係，決賽現場每隊表演人數從往年的8人減為3人，但各隊呈現出的舞碼精緻度不打折扣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021花蓮縣原住民族聯合豐年節大會舞競賽，8月31日於花蓮縣台灣原住民族文化館進行第二階段決賽，經過2小時尬舞，競賽成績出爐，入圍分為阿鼎慕迴舞集、力美文化藝術團、海原樂舞劇坊A隊，最終由力美文化藝術團脫穎而出，勇奪「年度大會舞」。

縣長徐榛蔚親臨現場為選手加油打氣，並表示每年聯合豐年節表演節目精采絕倫，每年原住民族聯合豐年節前選拔代表舞蹈展演的隊伍，皆可看見各鄉鎮部落族人卯足全勁，用心編排精彩的舞碼。希望今年來參加花蓮縣聯合豐年節的海、內外好朋友們，一起建立深厚友誼，更帶著滿滿的祝福及美麗回憶乘興而歸。

今年的大會舞曲「一曲愛海洋」是由豐濱鄉石梯坪部落阿美族人吳耀福先生作詞作曲，原民處另委託身兼鹹豬肉Kasilaw樂團團長的哈尼．噶照議員重新編曲、錄音，歌詞優美容易上口，音樂節奏輕快充滿歡樂，而一曲愛海洋的意思，除了代表它是一首歌（一曲）外，也是原住民族朋友口中常說：一起一起（一曲一曲）的原式幽默。

縣府原民處指出，今年競賽受疫情影響，改採兩階段方式選拔，本次第一階段影片審查，共受理26隊參加，有學生、上班族、部落青年及婦女們，各自使出渾身解數，發揮創意編舞，穿著各族服飾拍下影片報名，用心之處令人難忘。初賽後共有12支隊伍脫穎而出進入決賽，足見縣府長年推廣原住民族樂舞文化的努力獲得各界廣大迴響。

▲力美文化藝術團以傳統舞步的延伸、恰當的配速、展現年度經典的代表性舞步、充滿力與美的表現拔得頭籌，榮獲「年度大會舞獎」及獎金3萬元。

原民處長陳建村表示，因疫情關係，決賽現場每隊表演人數從往年的8人減為3人，各隊呈現出的舞碼精緻度不打折扣，並透過縣長徐榛蔚臉書、聯合豐年節臉書及原民處Youtube等網路平台進行決賽全程直播，讓民眾也可以透過手機感受親臨會場的震撼，同時這次活動為擴大民眾參與的機會，特別增加「網路票選人氣獎」活動，希望鼓勵所有喜愛豐年節活動的民眾一曲參與，並以網路票選行動投出支持的團隊。

▲縣長徐榛蔚親臨現場為選手加油打氣。

本次競賽主辦單位邀請專精原住民樂舞領域及了解在地部落文化共9位專業老師擔任評審，就動作設計及舞蹈表現等面向一一進行賞析與評分。結果由神之舞文化藝術舞蹈團、Makakiting青年團、布舞瓏形舞團及詠舞的芙意絲隊4隊得到「一曲愛海洋獎」，獎金6000元；「佳作」5隊為新城國中原舞隊、阿法隆文化藝術團、A＇lufu原舞集、Fangcalay文化藝術團及太巴塱青年隊，各得8000元獎金；「入圍獎」則分別由阿鼎慕迴舞集、力美文化藝術團、海原樂舞劇坊A隊3隊各獲得獎金1萬5000元。入圍三隊同台再尬舞一次，現場呼聲震天，嗨翻到最高點，最後，由力美文化藝術團以傳統舞步的延伸、恰當的配速、展現年度經典的代表性舞步、充滿力與美的表現拔得頭籌，以些微差距擊敗眾多強敵，榮獲「年度大會舞獎」及獎金3萬元。

陳建村處長也預告2021花蓮縣原住民族聯合豐年節，將於到11月19、20、21日（星期五、六、日）連續三天於本縣縣立體育館旁的德興大草坪舉辦，屆時將遵照中央疫情指揮中心提示之原則落實辦理相關防疫措施。每年聯合豐年節三個夜晚的表演節目莫不精采絕倫，更有大會舞千人共舞的活動，每每造成現場民眾湧入活動場中央熱情的加入與族人們牽手共舞，今年的大會舞相信能再度掀起一陣熱潮，歡迎全國鄉親於今夏到花蓮一起共享「一曲愛海洋」。

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