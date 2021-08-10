老公不肯離婚！人妻「下體抹毒」床上引誘　卻因為這原因害到自己





▲人妻想毒死丈夫，詭計卻被抓包。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名女子因為丈夫一直不答應和她離婚，受夠這一切的她竟然在下體抹毒，再引誘丈夫發生關係想要把人毒死，沒想到對方一靠近下體就聞到奇怪味道，趕緊把她帶去就醫導致事件曝光。

英國《每日星報》與巴西電視台Tvi24報導，女子2013年計畫誘騙丈夫口交時中毒，沒想到丈夫聞到怪味反而以為她生病，趕緊將人帶到普雷圖河畔聖若澤市(Sao de Jose Rio Preto)家附近的醫院看診，結果檢查發現她在私處塗抹大量毒素。

女子沒想到的是，由於女性外陰的薄膜吸收能力強，毒素也會因此滲透進體內，結果謀殺親夫不成差點害死自己，原本一直面無表情的她，直到檢查結果出爐才坦承真相，被震怒的丈夫控告謀殺未遂。對於這起離奇案件，警方僅回應案件正在調查中。