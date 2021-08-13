與「麟洋配」視訊遭批蹭熱度　柯文哲：希望透過兩人鼓吹羽球運動

▲柯文哲13日中午與「麟洋配」視訊。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟/Wang Chi Lin ）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲13日中午與東奧羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟視訊，結果被網友轟蹭熱度。對此，柯文哲表示，他們（麟洋）是台北市立大學的學生，作為地方首長要給鼓勵；他也說，比起棒球、籃球，羽球更適合在台北市發展，因為北市寸土寸金，羽球比較適合。

柯文哲今天下午談到與李洋、王齊麟視訊，卻遭到網友轟蹭熱度一事，他表示，他們（麟洋）還是台北市立大學的學生，作為地方首長要給鼓勵；更重要的是，羽球在北市慢慢（變熱門），去年在大安運動中心辦羽球活動約有6千人參加，自己都嚇一跳，驚呼「怎麼那麼多人參加」。

柯文哲說，這次是第一次台灣在球類比賽於奧運得到金牌，希望透過兩人鼓吹、倡議 ，說不定羽毛球會變成台灣流行的運動。此外，視訊時他也跟麟、洋說，在台北市打棒球的場地要求太大，因為台北市土地那麼貴，要打棒球太困難，打籃球場地需求也滿大，但若打羽毛球，是滿適合寸土寸金的都市運動。

而對於仍未鬆口替王齊麟加碼獎金，強調要把運動產業做起來，媒體詢問目前市府有何規畫？柯文哲說，這非一天兩天的事，台灣不是世界運動產業最先進國家，所以不要自己發明，可以參考歐洲國家如何把足球變成運動產業，或美國大聯盟，然後想想看。

他也表示，運動要變成產業才能形成自動循環力量，靠外界補助撐不久，終究運動要在台灣蓬勃發展，要讓它變成自給自足的產業這才是重點。