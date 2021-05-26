疫苗全打完了…楊文科「已備好經費」！籲中央：開放地方自行採購

▲新竹縣長楊文科呼籲中央，若提供疫苗有困難，開放地方政府自行採購。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

本土疫情持續擴大，疫苗成了全台關注的焦點之一！新竹縣長楊文科表示，新竹縣只分配到7400劑疫苗，已全數打完，雖然中央通知，近日將再分配2200劑疫苗給竹縣，但遠遠不夠。他呼籲，若中央針對疫苗有困難或時間趕不及，請開放地方政府自行採購，竹縣已準備好採購疫苗的經費了。

新竹縣長楊文科表示，疫情越趨嚴峻，許多縣民都希望能盡快施打疫苗，目前為止，新竹縣只分配到7400劑疫苗，都已打完。新竹縣公費疫苗第一優先的醫事人員約有8600人，目前只有2982人打過第一劑(34.67%)，第二類中央及地方防疫人員也只打了346人，高接觸風險的第一線防疫人員也打了595人，比率更低。

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楊文科強調，中央雖已通知近日將再分配2200劑疫苗給新竹縣，到貨時間未知，連同之前共9600劑疫苗，這不到一萬劑的數量，連第一線醫護和高風險防疫人員都不夠。他呼籲中央盡速提供足夠疫苗給新竹縣，若有困難或時間趕不及，就請開放地方政府自行採購，竹縣府已獲得議會張鎮榮議長全力支持，準備好採購疫苗的經費，只要中央同意，就能立即採購，讓縣民鄉親施打，守護健康。