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子彈穿心前轉彎！勇警搏命抓惡匪　蔡旻庭出院感謝各界關懷

▲▼抓惡匪子彈差點貫心臟的勇警蔡旻庭出院，他與家人感謝各界關懷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼抓惡匪子彈差點貫心臟的勇警蔡旻庭出院，他與家人感謝各界關懷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

8月2日深夜，宜蘭頭城分駐所警員蔡旻庭執行勤務遭槍擊，仍負傷奮力制伏逮捕嫌犯，數日來經過陽大醫院專業團隊悉心治療，13日出院；宜蘭縣長林姿妙特別前往關心他的復原狀況，而他與家人是感謝各界關懷。

▲▼抓惡匪子彈差點貫心臟的勇警蔡旻庭出院，他與家人感謝各界關懷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2日深夜礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭，在頭城鎮新興路、吉祥路口見57歲呂姓嫌犯騎機車紅燈違規右轉，尾隨500多公尺攔截，沒想到雙方起口角，呂男竟然手持改造手槍朝蔡旻庭胸口開槍。

蔡員胸口中彈，子彈貫穿肺部，仍負傷壓制嫌犯，事後被緊急宜蘭市陽明交通大學附設醫院搶救。經診治發現，蔡員中彈相當驚險，子彈剛好從心臟滑過，接著轉彎斜斜貫穿左胸，若是子彈再稍微偏移一點，就會打中心臟，醫師也直呼，「真的是命大」。

蔡員 經數日療養後，13出院返家休養，宜蘭縣長林姿妙第一時間即偕同縣警察局長廖材楨及內政部警政署駐區督察沈忠益前往慰問關心，陽大醫院外科部主任蔡建和現場也說明醫療救治過程及復原狀況，讓蔡家人備感安心，並表示非常感謝縣長、內政部長、警政署長等各級長官關心，以及陽大醫院、警友會及警察局同仁的大力幫忙。

林縣長表示，非常感謝旻庭，為守護宜蘭治安，負傷奮勇逮捕嫌犯，遏止不法，對於旻庭英勇的行為深感敬佩。而旻庭受傷後，林縣長也立即責成警察局，針對縣內槍械與毒品進行專案查緝，加強縣內的見警率，以淨化宜蘭治安，提供縣民優質的生活環境。林縣長更感謝陽大醫院團隊提供專業優質醫療資源，傾力救護警察同仁，也謝謝警察局廖材楨局長，案發第一時間即動員所屬及警友會能量，提供旻庭及家人照顧與協助。

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