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社會 社會焦點 保障人權

電玩店自主解封接客了　加碼1比1對賭拚業績！滿屋機台全查扣

▲▼宜市一電玩店無視防疫禁令違規營業，被抄店了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜市一電玩店無視防疫禁令違規營業，11日被抄店。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市一家電玩店，無視防疫禁令於11日違規營業，讓賭客以1比1方式與店家對賭，警方配合宜縣府聯合稽查小組稽查時，當場查獲賭客1人、店員2人及負責人1人，被依違反傳染病防治法、電子遊戲場管理條例及賭博罪嫌移送裁處、偵辦。

宜蘭分局新民派出所於11日15時30分許配合宜蘭縣政府聯合稽查小組，針對休閒娛樂場所執行違規營業聯合稽查，發現位於宜蘭市聖後街某商行內之電玩遊藝場竟無視防疫禁令，仍違規營業，當場查獲賭客1名、店員2名及負責人1名等犯嫌，並查扣賭資15000元、遊戲代幣351枚及電玩機臺23檯（IC版23片）等證物，經詢問張姓賭客坦承是以1比1方式與店家對賭。

▲▼宜市一電玩店無視防疫禁令違規營業，被抄店了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分局表示，配合中央疫情指揮中心宣布，國內自8月10日至23日仍維持第二級警戒，視疫情趨於穩定，循序漸進放寬管制措施，惟現階段各遊藝場所、電子遊戲場等類似場所仍不得營業，警方將持續配合縣府落實執行防疫稽查工作，並呼籲業者應共體時艱，落實「暫停營業」等防疫措施。

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