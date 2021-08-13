　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

謝宜真落水逾40hrs！二姊帶她最愛衣服　哽咽：快跑出來找我們

▲▼謝宜真的二姊帶來她最愛的衣服，希望她能早日被找到。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲謝宜真的二姊帶來她最愛的衣服，希望能早日找到宜真。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄明霸克露橋（希望之橋）遭猛水沖斷後，桃源區代表謝宜真11日傍晚冒險涉溪前往勘災，不料回程卻遭泥流沖走，至今失聯超過40小時。謝宜真二姊今也帶來印有她名字她最愛的衣服，哽咽說「看這樣會不會快跑出來找我們.....」。

▲▼高雄桃源區代表謝宜真落水失蹤，消防局出動15車28人3艇2無人機前往繼續搜救。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

▲桃源區代表謝宜真勘災落水失蹤超過1天。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

搜救進入第三天，消防局今晨6時起重啟任務，出動包含警消10車20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架，共計16車55人前往搜救。

▲▼謝宜真的二姊帶來她最愛的衣服，希望她能早日被找到。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲謝宜真的二姊帶來她最愛的衣服，希望能早日找到宜真。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於目前遲遲還搜尋不到任何線索，謝宜真二姊今帶來上頭印有她名字的衣服，哽咽表示，「她最喜歡這個，有她的回憶，看看用這樣的話，她會不會覺得她的衣服怎麼在那邊，看會不會跑出來找我們」。

▲▼空勤總隊直升機也加入搜尋謝宜真代表。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲空勤直升機也加入搜尋謝宜真代表。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼搜救隊員全力動員，準備往下游沿路搜尋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼謝宜真的二姊帶來她最愛的衣服，希望她能早日被找到。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場搜救隊員表示，今天天氣比前幾天好一點，但泥巴還是很多，現場都是泥濘，水量有比較緩，會持續沿著溪流往下游持續搜尋。目前各方面都有展開搜尋，有人岸巡、有人開挖等等，由於昨天水深及腰，今天也特別帶上試探深度的裝備，避免搜尋時不小心踩空。

上午國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮也前往高雄市桃源區，代表國民黨主席江啟臣、中央組發會兼市黨部主委李哲華及前高雄市長韓國瑜慰問謝宜真的家屬，江啟臣也與謝代表的先生電話連線表達全黨同志的關心慰問，國民黨也會陪伴家屬不放棄任何希望，與全體黨員及市民一起集氣祈福，期盼謝代表能夠早日平安歸來。

▲▼謝宜真代表落水失蹤，消防局13日再度出動大批人馬全力搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼消防局13日一早再度展開搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼謝宜真代表落水失蹤，消防局13日再度出動大批人馬全力搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼桃源區代表謝宜真落水失蹤，消防局13日一早再度展開搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
快訊／大雷雨轟北北基桃！　16縣市大雨特報
快訊／增4例本土「分布2縣市」　新北罕見0確診
快訊／今新增4本土！　境外移入大增14例
LIVE／已約好BNT交貨時程 　陳時中最新說明
綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌最後
明天七夕！「4星座」桃花運旺　有機會遇見真愛
「紅牌重雞」上國道逆向狂飆！　見車縫就鑽千人笑：快開單啦
麻古、CoCo買1送1！手搖飲「七夕限定優惠」懶人包
快訊／西南風加熱對流夾擊　13縣市大雨特報
康鈞尉有開房發票！旅館員工現身「非常怪」：這種客人不會留證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

檢察官半夜接「鬼來電」女聲啜泣　氣質女師人間蒸發20年僅留血證

兒深夜輕生！心急爸火速載到醫院　下秒竟罵急診女醫生：妳很爛

謝宜真落水逾40hrs！二姊帶她最愛衣服　哽咽：快跑出來找我們

貨櫃車扯落電線　騎士秒遭勒頸！無人機車再撞路邊轎車

撇孕妻搞外遇！他又讓小三懷孕嚇壞：做到一半有戴　正宮發現秒崩潰

全國這縣市派遣打火最龜速！時間長達62.82秒　消防局說話了

未婚產子誆嘔吐物包一包！爸媽把孫當垃圾丟　一家3口下場出爐

員工從2米高車斗摔落亡　工作沒要求戴安全帽屬職災！老闆慘了

30秒捅死前男友！嫌他沒錢又勾勾纏　女煞神明前香爐焚血衣滅證

4歲童走失淚喊「我想要媽媽」　重逢片曝！母這句讓網友淚腺炸裂

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

檢察官半夜接「鬼來電」女聲啜泣　氣質女師人間蒸發20年僅留血證

兒深夜輕生！心急爸火速載到醫院　下秒竟罵急診女醫生：妳很爛

謝宜真落水逾40hrs！二姊帶她最愛衣服　哽咽：快跑出來找我們

貨櫃車扯落電線　騎士秒遭勒頸！無人機車再撞路邊轎車

撇孕妻搞外遇！他又讓小三懷孕嚇壞：做到一半有戴　正宮發現秒崩潰

全國這縣市派遣打火最龜速！時間長達62.82秒　消防局說話了

未婚產子誆嘔吐物包一包！爸媽把孫當垃圾丟　一家3口下場出爐

員工從2米高車斗摔落亡　工作沒要求戴安全帽屬職災！老闆慘了

30秒捅死前男友！嫌他沒錢又勾勾纏　女煞神明前香爐焚血衣滅證

4歲童走失淚喊「我想要媽媽」　重逢片曝！母這句讓網友淚腺炸裂

國民黨再提「憲法九二」新論述　唐永紅：大陸不會接受

巨大海象游到港口「借搭船休息」　整艘傾斜船主笑翻：有北極遊客

「真人版三井壽」加盟新北國王　楊興治相隔一年復出

iPhone 13售價史上最高？　研調分析報告曝2關鍵打臉

快訊／大雷雨轟北北基桃！16縣市大雨特報

快訊／增4例本土「台北、高雄各2例」　3人居隔後驗出陽性

檢察官半夜接「鬼來電」女聲啜泣　氣質女師人間蒸發20年僅留血證

驚覺尿布每天自動折好！媽調監視器解惑　揪出「自律神犬」驚呆

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

Honda NSX Type S「608匹」限量亮相　北美報價471.9萬元起

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

快訊／孕媽逆向自撞！搶救3天宣告不治

即／苗栗土地公廟「1男身中2刀」倒沙發！民眾嚇壞報警

更多熱門

相關新聞

陳其邁下令用盡所有方式找謝宜真

陳其邁下令用盡所有方式找謝宜真

高雄明霸克露橋遭猛水沖斷後，桃源區代表謝宜真11日傍晚冒險涉溪前往勘災，不料回程卻遭泥沙沖走，至今失聯超過40小時。搜救團隊今（13）日6時起任務再度重啟，高雄市長陳其邁也下令，無論如何用盡所有方式，一定要趕快把謝代表的人找到。

謝宜真失蹤超過40hrs！國軍25人加入搜救

謝宜真失蹤超過40hrs！國軍25人加入搜救

謝宜真回來！好友落水現場聲聲喚

謝宜真回來！好友落水現場聲聲喚

謝宜真落水前一刻　仍掛心鄉親回家的路

謝宜真落水前一刻　仍掛心鄉親回家的路

涉險勘災維安出問題？陳其邁說話了

涉險勘災維安出問題？陳其邁說話了

關鍵字：

明霸克露橋希望之橋謝宜真

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

郭婞淳爆「東奧尬見生理反應」！還瞞教練上場

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面