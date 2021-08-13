謝宜真落水逾40hrs！二姊帶她最愛衣服　哽咽：快跑出來找我們

▲謝宜真的二姊帶來她最愛的衣服，希望能早日找到宜真。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄明霸克露橋（希望之橋）遭猛水沖斷後，桃源區代表謝宜真11日傍晚冒險涉溪前往勘災，不料回程卻遭泥流沖走，至今失聯超過40小時。謝宜真二姊今也帶來印有她名字她最愛的衣服，哽咽說「看這樣會不會快跑出來找我們.....」。

▲桃源區代表謝宜真勘災落水失蹤超過1天。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

搜救進入第三天，消防局今晨6時起重啟任務，出動包含警消10車20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架，共計16車55人前往搜救。





▲謝宜真的二姊帶來她最愛的衣服，希望能早日找到宜真。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於目前遲遲還搜尋不到任何線索，謝宜真二姊今帶來上頭印有她名字的衣服，哽咽表示，「她最喜歡這個，有她的回憶，看看用這樣的話，她會不會覺得她的衣服怎麼在那邊，看會不會跑出來找我們」。

▲空勤直升機也加入搜尋謝宜真代表。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼搜救隊員全力動員，準備往下游沿路搜尋。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場搜救隊員表示，今天天氣比前幾天好一點，但泥巴還是很多，現場都是泥濘，水量有比較緩，會持續沿著溪流往下游持續搜尋。目前各方面都有展開搜尋，有人岸巡、有人開挖等等，由於昨天水深及腰，今天也特別帶上試探深度的裝備，避免搜尋時不小心踩空。

上午國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮也前往高雄市桃源區，代表國民黨主席江啟臣、中央組發會兼市黨部主委李哲華及前高雄市長韓國瑜慰問謝宜真的家屬，江啟臣也與謝代表的先生電話連線表達全黨同志的關心慰問，國民黨也會陪伴家屬不放棄任何希望，與全體黨員及市民一起集氣祈福，期盼謝代表能夠早日平安歸來。

▲▼消防局13日一早再度展開搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）