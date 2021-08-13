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社會 社會焦點 保障人權

陳其邁下令用盡所有方式找謝宜真　搜救隊員腳踩泥濘：不會放棄

▲▼高雄桃源區代表謝宜真落水失蹤，消防局出動15車28人3艇2無人機前往繼續搜救。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

▲桃源區代表謝宜真勘災落水失蹤超過1天。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄明霸克露橋遭猛水沖斷後，桃源區代表謝宜真11日傍晚冒險涉溪前往勘災，不料回程卻遭泥沙沖走，至今失聯超過40小時。搜救團隊今（13）日6時起任務再度重啟，高雄市長陳其邁也下令，無論如何用盡所有方式，一定要趕快把謝代表的人找到。

陳其邁表示，今天總共有52人次搜救，包含國軍、消防局、民間義消等，也出動3架無人機、橡皮艇，另外，空勤總隊直升機也載有消防署特搜人員，現在沿著荖濃溪搜尋，希望能夠趕快找到謝代表，他非常擔心。

▲▼空勤總隊直升機也加入搜尋謝宜真代表。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲空勤直升機也加入搜尋謝宜真代表。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防局今6時起搜救任務重啟，稍早更新出動人力數字，包含警消10車20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架，共計16車55人前往搜救。其中，空勤直升機已於09：40到達明霸克露橋並於周邊盤旋搜尋。

現場搜救人員表示，沿岸附近都是泥濘地，腳踩幾乎都會沉下去，但不會放棄搜索，會持續在沿岸進行搜索。

▲▼謝宜真代表落水失蹤，消防局13日再度出動大批人馬全力搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼消防局13日一早再度展開搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼謝宜真代表落水失蹤，消防局13日再度出動大批人馬全力搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼桃源區代表謝宜真落水失蹤，消防局13日一早再度展開搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

寶來分隊副中隊長高銘竹表示，今天到6點就安排勤務動作開始搜尋，總共出動17車55人，今天還包含增加國軍25人，大致從94K斷橋處沿著荖濃溪沿路搜尋，希望把握在黃金72小時內趕緊找到人。

不過，高銘竹指出，搜救進度受到天候影響很大，尤其山上天氣變化不斷，水流湍急，臨時一場大雨又可能有土石流，今天還有出動空勘直升機，希望從空中大範圍協尋，另外，由於現場混合溪流及土石流，不曉得是被衝出去還是被埋起來，目前各種可能都有分組搜救，持續開挖。

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