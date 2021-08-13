落水超過40hrs仍找不到謝宜真　今新增國軍25人加入搜救

▲桃源區代表謝宜真勘災落水失蹤超過1天。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄明霸克露橋遭猛水沖斷後，3部落淪孤島，桃源區代表謝宜真11日傍晚冒險涉溪前往勘災，不料回程卻被泥沙沖走，警消獲報後緊急展開搜救，但直到昨晚搜尋仍未果。昨晚天黑後搜救行動暫時停止，今（13）日6時起任務再度重啟。

消防局指出，今6時起搜救任務重啟，今天出動警消5車17人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇1艇、直升機1架，共計11車52人前往搜救。

寶來分隊副中隊長高銘竹表示，今天到6點就安排勤務動作開始搜尋，總共出動17車55人，今天還包含增加國軍25人，大致從94K斷橋處沿著荖濃溪沿路搜尋，希望把握在黃金72小時內趕緊找到人。

不過，高銘竹指出，搜救進度受到天候影響很大，尤其山上天氣變化不斷，水流湍急，臨時一場大雨又可能有土石流，今天還有出動空勘直升機，希望從空中大範圍協尋，另外，由於現場混合溪流及土石流，不曉得是被衝出去還是被埋起來，目前各種可能都有分組搜救，持續開挖。

▲▼消防局13日一早再度展開搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

明霸克露橋是桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落的主要通道，7日下午因玉穗溪溪水暴漲沖斷，3部落頓時成孤島。謝宜真與代表會副主席、杜姓代表等4人，11日下午1點半從河道引橋走到對岸，慰問復興、梅山及拉芙蘭里5百多名居民，沒想到回程時，謝宜真卻不慎被土石流沖走，下落不明。

搜救人員獲報後，當天立即出動9車16人搜救，並於下游寶來一、二橋設攔截點監看，不過搜救未果。12日一早6點再出動15車、28人、3艇、2無人機繼續搜救，但因天黑視線差，晚間19時18分結束行動，13日一早6點又再度重啟任務。