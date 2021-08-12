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社會 社會焦點 保障人權

謝宜真回來！好友落水現場聲聲喚　失蹤逾22hrs疑卡橋底將開挖

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲立委伍麗華今到謝宜真落水處大聲呼喊呼喚她的拉魯瓦族的名字，希望能早日尋獲她。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源斷橋第6天，昨桃源區民代謝宜真前往勘災時更落水至今下落不明，已失蹤超過22小時。立委伍麗華今到謝宜真落水處大聲呼喊呼喚她的拉魯瓦族的名字，「SAVI！SAVI！謝宜真回來！」希望能早日尋獲她。現場搜救人員則研判，懷疑可能卡在橋底下，目前也全力搜救。

「SAVI！SAVI！謝宜真回來！」謝宜真摯友、山地原住民立委伍麗華今到落水處大聲呼喚謝宜真回來，無奈謝落水失蹤至今已逾22小時，但從昨傍晚至今仍未尋獲。

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲立委伍麗華今到謝宜真落水處大聲呼喊呼喚她的拉魯瓦族的名字，希望能早日尋獲她。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場搜救人員根據謝落水的位置，以及後續泥流的動向分析，懷疑她可能被卡在橋底下，目前也盡全力開挖搜救。伍麗華嘆口氣說，她真的是很熱心、很認真的人，就是因為太認真了。

高雄市長陳其邁今日也特別責成市府秘書長楊明州趕赴桃源區，向謝的家人承諾會盡全力搜救，期盼盡快傳出好消息。另外，他也親赴斷橋處關切搶通進度，並與甲仙工務段交換工程經驗，已協調公路總局增加施工機具與人力，在工作安全及天候條件允許下，希望增加施工面，提前在8月20日搶通便道。

▲▼明霸克陸橋斷橋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼楊明州赴明霸克陸橋斷橋現場，了解搜救進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼明霸克陸橋斷橋。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊明州說，目前對外交通受阻的3個里，這段時間運補物資充足，市府會密切關注這3個里的物資、人員醫療與相關民生需求；至於工程進度，則期盼加速搶通便道，讓物資及人流可以進出，以利農特產運送、方便居民出入。

陳其邁指出，以秘書長工程背景與閱歷，將可提供專業上的協助；至於受困災民擔心農產品運輸，市府農業局已展開協助，在電商平台推出芒果乾與農特產，也呼籲民眾可至「高雄首選」平台選購，目前芒果組也已賣出578組。

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