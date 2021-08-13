國際特赦組織疑數位身分證侵人權　范雲：趨勢不可逆「需專責治理」

▲范雲（左二）、邱顯智（左一）出席民團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院今年1月拍板暫停換發數位身分證（New eID），強調等待專法通過、取得社會共識後再推動。對於國際特赦組織台灣分會13日公布「New eID研究報告」，直指數位身分證讓國家可系統性監控與追蹤個人，恐對隱私權造成不符比例原則的干涉，民進黨立委范雲強調，數位發展是不可逆的未來趨勢，但絕不可以因此侵害個資及人權，更需要完整的治理及保障，「不然就會摔倒受傷」。

國際特赦組織台灣分會今天上午舉行「發布New eID研究報告」記者會，分會秘書長邱伊翎表示，數位身分證制度在推出後便爭議不斷，國際特赦組織台灣分會針對數位身分證可能造成的人權風險、對於隱私權的侵害等方向進行研究，發現它可能導致個人資料更加數位及集中化，且使用數位身分證時產生的數位足跡，將提升國家系統性監控與追蹤個人的能力，並對隱私權造成不符比例原則的干涉。

邱伊翎說，政府應成立隱私保護專責機構、制訂完善的法規，以保障人權，另因數位身分識別系統的使用可能會邊緣化特定族群，造成他們使用公共服務的障礙，呼籲政府保留非晶片身分證，作為身分識別的選項之一。

對此，民進黨立委范雲在記者會上表示，行政院暫緩推動數位身分證只是暫時措施，健全個資保護及管理的法制、設立專責機構才是關鍵根本，數位發展是不可逆的未來趨勢，但絕不可以因此侵害個資及人權，更需要完整的治理及保障，「不然就會摔倒受傷」。

另外，同時與會的時代力量立委邱顯智則說，德國等國家為了調和科技和隱私的衝突，早已立法規範個人資訊的保存與使用，並建立專責的監督機制，「資通安全的機制的完善，也是在推行相關政策時，無法迴避的核心問題，數位身分證是牽涉台灣2千4百萬人個資的重要政策，更應小心謹慎。」

▲范雲（左一）強調數位身分證需要更完整的治理及保障。（圖／記者屠惠剛攝）