　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汐止月子中心遭爆員工染肺結核！衛生局「暫緩通知」：已匡列26名嬰

▲▼▲（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

▲汐止一間月子中心遭爆有員工4月確診肺結核，但家長近日才接獲通知。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

文／中央社記者魯鋼駿新北13日電

新北市汐止一間月子中心遭民眾爆料，有員工於4月確診染肺結核，但家長近日才接獲通知，新北市衛生局證實有此事，已匡列26名嬰孩預防性投藥。

新北市政府衛生局今天證實汐止一間月子中心有員工染肺結核確診，遭基隆市政府列管，該員工4月時已離職，5月底新北市政府接獲通知，當時立即請專家到場評估工作場域及判定可傳染期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市政府衛生局指出，第一時間共匡列26名嬰孩 ，但由於當時處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發期間，考量新冠肺炎的危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，決定暫緩通知， 避免父母、小孩在疫情期間至檢驗所感染COVID-19的可能性。

新北衛生局表示，目前這26名匡列接觸嬰孩，均安排X光檢查及預防性投藥，期間為9個月，第12個月後會再安排進行一次X光檢查。

新北衛生局表示，「結核病」不同於COVID-19，是 由細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不會經由衣服或食器傳染，環境保持通風無須消毒。在可傳染期間與結核病個案於密閉空間接觸一天達8小時或累計達40小時者，則匡列為接觸者。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
快訊／大雷雨轟北北基桃！　16縣市大雨特報
快訊／增4例本土「分布2縣市」　新北罕見0確診
快訊／今新增4本土！　境外移入大增14例
LIVE／已約好BNT交貨時程 　陳時中最新說明
綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌最後
明天七夕！「4星座」桃花運旺　有機會遇見真愛
「紅牌重雞」上國道逆向狂飆！　見車縫就鑽千人笑：快開單啦
麻古、CoCo買1送1！手搖飲「七夕限定優惠」懶人包
快訊／西南風加熱對流夾擊　13縣市大雨特報
康鈞尉有開房發票！旅館員工現身「非常怪」：這種客人不會留證據

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨轟北北基桃！16縣市大雨特報

快訊／增4例本土「台北、高雄各2例」　3人居隔後驗出陽性

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌的最後通牒

台大系統成立6年「3.3萬人次跨校選課」　今年再推雙主修

6大月老廟網熱議拜過有感　台中「神隊友」拜完一個月脫單驚呼「神靈」

小5起呵護病母　科大生獲全國孝行獎！母淚擁：沒他我成街頭瘋女

明天七夕！「4星座」桃花運旺　月老加持有機會遇見真愛

月子中心員工肺結核！「26名嬰遭匡列」投藥9個月　業者6點聲明

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

快訊／大雷雨轟北北基桃！16縣市大雨特報

快訊／增4例本土「台北、高雄各2例」　3人居隔後驗出陽性

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌的最後通牒

台大系統成立6年「3.3萬人次跨校選課」　今年再推雙主修

6大月老廟網熱議拜過有感　台中「神隊友」拜完一個月脫單驚呼「神靈」

小5起呵護病母　科大生獲全國孝行獎！母淚擁：沒他我成街頭瘋女

明天七夕！「4星座」桃花運旺　月老加持有機會遇見真愛

月子中心員工肺結核！「26名嬰遭匡列」投藥9個月　業者6點聲明

iPhone 13售價史上最高？　研調分析報告曝2關鍵打臉

快訊／大雷雨轟北北基桃！16縣市大雨特報

快訊／增4例本土「台北、高雄各2例」　3人居隔後驗出陽性

檢察官半夜接「鬼來電」女聲啜泣　氣質女師人間蒸發20年僅留血證

驚覺尿布每天自動折好！媽調監視器解惑　揪出「自律神犬」驚呆

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

Honda NSX Type S「608匹」限量亮相　北美報價471.9萬元起

快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

為粉絲剪眉上短瀏海！ 謝金燕「來不及後悔」一看成果：還真呆

玉山盃／楊峻豪劈腿救球主播讚「軟Q」　還沒放棄蹲捕

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

郭婞淳爆「東奧尬見生理反應」！還瞞教練上場

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

國家警報又響了！大雷雨轟這縣市

2圖看疫苗到貨！38歲以下有望打AZ

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

網傳員工染疫就開除　館長曝原因

更多熱門

相關新聞

出現肺結核症狀　卻被誤以為感冒

出現肺結核症狀　卻被誤以為感冒

正當全民戴口罩、勤洗手全力防範新冠肺炎，並且時時刻刻注意自身健康狀況，當有咳嗽、發燒等類似感冒症狀，就會讓人很緊張擔憂染疫，但有些慢性傳染病也有常見症狀，例如仍普遍存在於全世界，在未開發及開發中國家盛行率高的「肺結核」，別以為自己不可能會得這種病，因為肺結核目前還是台灣的第一法定傳染病，一年四季都有病例。

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

許賀捷猛打、林昱珉關門　新北四強

許賀捷猛打、林昱珉關門　新北四強

林盛恩5局7K　新北市7局扣倒台中市

林盛恩5局7K　新北市7局扣倒台中市

看奧運選手　10月新北全運會登場

看奧運選手　10月新北全運會登場

關鍵字：

肺結核新北市月子中心

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

郭婞淳爆「東奧尬見生理反應」！還瞞教練上場

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面