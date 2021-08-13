創有史以來紀錄！高雄登革熱1年8個月「0確診」　陳其邁說話了

▲高雄市登革熱1年8個月0確診創紀錄。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市過去飽受登革熱之苦，不過，從去年至今一年8個月時間，截至目前為零本土個案，打破高雄市有史以來的紀錄。高雄市長陳其邁今（13）日表示，這次防疫不只針對新冠肺炎，同步也加強登革熱源頭管理，去年一整年到今年8月都保持0本土確診個案，這是高雄防治登革熱過程中，近10~20年最好的成績，會繼續努力。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今在市議會受訪表示，在這次防疫不只針對新冠肺炎，同步也來加強登革熱源頭管理，希望決戰境外，去年一整年到今年8月，保持0本土確診個案。

他說，登革熱每年都是境外移入，病媒蚊指數太高也造成社區傳播，這次有針對防疫旅館加強高密度病媒蚊防治，讓飯店周遭蚊子非常低，就不會傳播到社區，包含今年8月，目前已維持大概20個月~21個月沒有個案。





▲▼高雄市登革熱1年8個月0確診創紀錄。（圖／高雄市政府提供）

另外，社區部分也加強病媒蚊監測，陳其邁說，昨天去了2處社區，發現指數有稍高，立即加強清消；而第三關卡就是在社區登革熱主動快篩監測系統，有病例馬上快篩，防止再傳染給次波感染，全方位做登革熱防治。他說，這是高雄登革熱防治過程裡面，最近10-20年來的好成績，會繼續努力。

