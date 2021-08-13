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五倍券不普發現金！PTT打臉4理由「各位韭菜阿~」　網：台灣價值

▲727解封第一天，旱溪夜市出現人潮。（圖／白珈陽攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者白珈陽攝）

記者周亭瑋／綜合報導

相較於行政院打算發行的5倍券，外界「普發現金」的呼聲似乎更高，行政院發言人羅秉成就列出4大原因，說明為何堅持發振興券。然而，網友依然不買單，除了逐項反駁外，更狂酸「講那麼多奇怪的理由到底是要騙誰！」

羅秉成12日表示，振興券主要是為了振興經濟，必須好領、好用、好刺激，同時也有4大優勢，是只有5倍券才能達到的加成效果，包括「限期消費」、「循環使用」、「可以加碼」、以及「擴大參與」。

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▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院日前公布將推行5倍券，預計最快可在10月發放。（圖／記者周宸亘攝）

限期消費：
現金沒有期限，給你5000元你要什麼時候用沒人知道。振興券則是要在短期內刺激內需市場。

循環使用：
現金的替代性消費非常嚴重，可能被用來繳稅、還錢、繳罰款，對振興經濟沒有幫助。振興券除了不能還款、繳稅外，消費上就跟現金沒什麼兩樣。

可以加碼：
商家想吸引振興券消費就會加碼給折扣，像是高雄加碼六倍券，爭取大家來高雄消費。振興券可以捲動地方政府、業者加碼，整個經濟效應才會擴大。

擴大參與：
振興券是全民參與式的經濟，我也貢獻1000元，來幫助國內市場，在消費心理上，不會想要浪費1000塊，讓全民共同參與，可以一起幫助刺激國內經濟。

▲吃飯,用餐,飲食。（圖／免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，就有網友在PTT逐項反駁，首先針對「限期消費」，他表示，「突然給你5000塊錢，會存起來的人也很少，絕大多數都還是會花掉啊，而且真的要存就直接把本來要花的5000存起來，然後用給的這個券去買東西，左手換右手是有差別？」

至於「循環使用」的說法，他不禁吐槽，「若消費上跟現金沒有兩樣，那為啥不直接發現金？現金就不能循環使用嗎？你說說到底有誰現金到手，消費一次就燒掉的？」

再來是加碼部分，原po直言，就算給現金，店家還是可以加碼，「平常商家沒有振興券就不能加碼折扣了嗎？你要加碼的方式多了去，身分證改名字都可以促銷了，行政院比商家還懂加碼逆？」

月光族,沒錢,窮,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

最後，對於「擴大參與」的解釋，他也不以為然，直呼「只要你是拿死薪水的就會參與到啊，因為你會被課稅，課的稅會被拿來當作支付商家消費券的錢，又不是說這些錢都天上掉下來的，商家拿到一堆振興券，到最後還不是去政府換鈔票，這些鈔票又不是政府友情贊助，都是你各位韭菜的保護費，你不用花1000就能參與，何必還要多支付手續費給印刷廠。」

對此，鄉民紛紛回應，「滿滿台灣價值」、「用禮券從你的存款挖錢啊！懂」、「你跟覺青談邏輯」、「騙你阿！他怎麼玩都贏」、「行政費用跟勞師動眾...很煩，紓困沒有、疫苗沒有，1000自己先出」、「所以可以看出平行時空真的存在呀！一項政策可以順便印證科學問題，超厲害的」。

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