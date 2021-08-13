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外星人秘密滲透！　2714年「時空旅人」警告全球：2年後要小心

▲▼地球,太空,宇宙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名自稱來自2714年的「時空旅人」時常拍片預言未來，他還宣稱2025年將爆發星際大戰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

全球發展因疫情增添不確定性，許多自稱擁有超自然能力的人也紛紛發聲，預言未來大事或人類生活發展。網友約曼尼（Aery Yormany）自稱是來自西元2714年「時空旅人」，他拍攝影片表示，2023年各國政府將被外星人滲透，2025年將展開第一場「星際大戰」，2028年啟動火星殖民。

約曼尼表示，北半球將從8月11日起出現英仙座流星雨，時間長達2周，但其中一顆流星卻與眾不同，因為那其實是一艘即將降落地球的太空船，要為了接下來的「諾齊克戰爭」（Nozic War）做好準備。他說，這場「星際大戰」將於2025年展開，雖然人類驚險獲勝，但卻付出很大代價。

此前，約曼尼曾預言，人類2022年2月2日將在大西洋發現亞特蘭提斯（Atlantis），那裡棲息超過50種未知物種，包括傳說中的「人魚」，此生物擁有高度智慧，而且會說類似英語的語言。同年5月6日，人類將在地球目前已知最深的馬里亞納海溝（mariana trench）發現蘇格蘭傳說中的大型海怪Cirein-cròin。

儘管如此，約曼尼也曾經「破功」，他先前預言，美國太空總署（NASA）將於8月3日發現「鏡像地球」（mirrored Earth），重力、物理作用都與我們現在生活的星球相反，但這件事沒有成真。

「外星人趁流星雨潛入地球」　2714年時空旅人：星際大戰將開打

找到平行宇宙！「時空旅人」驚揭人類發展5大事　關鍵日期曝光

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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