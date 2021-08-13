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【廣編】你所不知道的塩田千春　富邦講堂獨家分享內心的細膩靈魂

【廣編特輯】

富邦講堂獨家邀請藝術家塩田千春分享內心的細膩靈魂（圖／富邦藝術基金會提供）

圖、文／富邦藝術基金會提供

以大型裝置聞名的藝術家塩田千春，在驚艷眾人的巨大創作能量背後，是一個對生命觀察入微的細膩靈魂。富邦講堂有幸邀請塩田千春從柏林的工作室越洋連線，與觀眾線上分享創作靈感與心得，從線材與金屬船交織的《去向何方？》與《不確定的旅程》談對未來的嚮往與迷惘，透過串聯上萬把舊鑰匙的《手中的鑰匙》訴說人與人的關係，以及從皮箱層層堆疊的《集聚——找尋目的地》抒發離鄉背井的惆悵，在每個人生的階段，都帶給她無比的創作能量。

鮮少在媒體面前接受大量訪談的她，這次獨家接受富邦講堂的10個問答，輕鬆與富邦藝術基金會聊聊她會怎麼形容自己、最拿手的料理、秘密的才華、最想精進的技能、又或是能夠自由旅行後，最想去參觀的美術館、以及她認為最關鍵能幫助人們創造更美好未來的事是什麼？塩田千春在輕柔纖細的聲音背後，充滿著迷人的強大力量！就像她深信著 「面對每一場大大小小的展覽，在可能範圍內都要用100%、甚至是110%的心力去面對，20多年來都是這樣走過來的，把眼前的工作全心全意的做好，就是最重要的事情了！」

獨家問答搶先看：http://user114458.piee.pw/3m3kby 或掃QR Code觀看
線上講座首播時間：2021.08.20（星期五）晚上9點
線上講座首播頻道：富邦藝術基金會官方YouTube
 

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

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