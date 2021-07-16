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微解封首週假日！台北5大藝文場館「預約制」　開放區域規範一次看

記者林育綾／綜合報導

防疫三級警戒微解封首週假日，不少展覽館已在有條件下鬆綁、對外開放，皆採「線上預約制」及實聯制並控制人流，民眾也可在遵循防疫規範下，吹冷氣欣賞藝術品、紓解疫情下的煩悶。《ETtoday新聞雲》整理台北5個藝文場館相關措施，包括台北市立美術館、台北當代藝術館、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館。

▲▼臺北市立美術館微解封後現況,北美館,塩田千春,顫動的靈魂,展覽。（圖／記者周宸亘攝）

▲藝文展覽館微解封，採預約制參觀控制人流。（圖／記者周宸亘攝）

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●台北市立美術館

▲▼臺北市立美術館微解封後現況,北美館,塩田千春,顫動的靈魂,展覽。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市立美術館微解封。（圖／記者周宸亘攝）

北美館即日起全面採取「網路預約制」參觀，不開放候補與現場報名，每次開放兩週時段提供預約，預約連結點此，相關預約參觀說明，可至北美館官網最新公告查詢。

目前現有展覽皆延長檔期，位於1樓的「塩田千春：顫動的靈魂」展期至10月17日；2樓「大遷徙：盧明德」延至9月19日；3樓年度藝術家個展包括陳建榮、鄭先喻、廖祈羽與傅雅雯，延至8月8日；而2017臺北美術獎首獎「花園─王煜松個展」延長至8月22日。

▲▼臺北市立美術館微解封後現況,北美館,塩田千春,顫動的靈魂,展覽。（圖／記者周宸亘攝）

▲北美館每次開放兩週時段提供預約。（圖／記者周宸亘攝）

暫不開放的空間包括：3樓藝想迴廊「賴志盛─接近」、地下樓「兒童藝術教育中心」與「圖書文獻中心」、「餐廳」。室內公共空間皆全面禁止飲食。

北美館本館1樓大廳的藝術商店、地下樓的書店皆同步開放，週六夜間僅開放1樓「塩田千春：顫動的靈魂」展場，開館至晚上8時，而鄰近的「王大閎書軒DH Café」亦提供外帶服務。

●台北當代藝術館

▲微解封後的美術館,台北當代,線上預約,限制容留人數,現場清消,服務台隔板,館長受訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台北當代藝術館全面採預約制。（圖／記者謝婷婷攝）

當代館配合防疫鬆綁管制措施、台北市微解封指引，入館參觀改以網路預約登記制，預約參觀者須於參觀前一日17:00前申請完成，每日開放2個時段，上午場10:00-13:30、下午場14:30-18:00，每時段總人數上限100人，預約網址，入館參觀時必須配合規範及防疫措施。

目前館內展覽「歷史．當代」、藝術商店微型展「On The Other Hand」 展出至8月22日止、MoCA Studio「憑證入場」展出至7月18日。

▲微解封後的美術館,台北當代,線上預約,限制容留人數,現場清消,服務台隔板,館長受訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲預約參觀者須於參觀前一日17:00前申請完成。（圖／記者謝婷婷攝）

暫時「不對外開放」的區域為U12小玩藝空間、館內餐飲區，並暫停提供定時導覽、團體導覽預約、語音導覽租借、接觸式設備、哺集乳室內飲水設備。
故宮

●國立故宮博物院

▲▼故宮博物院,微解封後現況,故宮,外觀。（圖／記者姜國輝攝）

▲故宮南、北部院區全面採預約制。（圖／記者姜國輝攝）

故宮南、北部院區全面採預約制，其中北院第一展覽區（正館）開放時間週二至週日9:00至17:00，至善園開放時間週二至週日8:00-17:00，週一休館休園。第二展覽區（圖書文獻大樓一樓）、兒童學藝中心暫停開放。

▲▼故宮博物院,微解封後現況,觀展民眾,入館民眾,館內展覽。（圖／記者姜國輝攝）

▲故宮博物院，微解封後現況。（圖／記者姜國輝攝）

到館前必須事先以網路預約，每日分為上午場9:00-12:00、下午場14:00-17:00，共2個場次，每場次名額100人，每人限預約4名。民眾依照預約場次到館參觀，場次間將進行清場及消毒。針對不方便上網者，也提供電話預約服務，預約電話：(02)-66103600轉總機。

●中正紀念堂

▲中正紀念堂微解封第一天▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲中正紀念堂微解封。（圖／記者張凱喨攝）

中正紀念堂自7月13日至7月26日微解封期間，每日開放4個時段預約參觀，分別為09：00-10：30、11：00-12：30、13：30-15：20、15：40-17：30，每個時段人數上限為100人，民眾可至官網首頁連結預約報名網址，或撥打預約專線：02-23431100轉1128、1122、1057、1097，將有專人提供預約登記服務。

▲中正紀念堂微解封第一天▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼中正紀念堂每日開放4個時段預約參觀。（圖／記者張凱喨攝）

▲中正紀念堂微解封第一天▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

中正紀念堂管理處表示，為提供民眾安全藝文參觀環境，將每日定時進行環境清潔消毒，並請參觀民眾配合量測額溫、實聯制、全程戴口罩、保持1.5公尺以上之社交距離，堂內全面禁止飲食。此段期間暫不提供導覽服務，穿戴式、觸控式之展示設施亦暫停使用。

因應疫情，僅開放部分展場，包括多媒體人權主題常設展、「光透美學–玻璃藝術的無限可能」展覽、「3D視角・EYE TAIWAN展」、藝術燈箱及3D地貼-長頸鹿拍立得、蔣中正總統文物展視室、三軍儀隊交接等。

●國父紀念館

▲▼國父紀念館在微解封後，人潮沒有明顯回流。（圖／記者謝盛帆攝）

▲國父紀念館在微解封。（圖／記者謝盛帆攝）

國父紀念館目前開放區域為大廳、史蹟東室、史蹟西室、中山國家畫廊，室內展廳採提前預約登記制，並實施分時段、分流方式入館。每日分為4個時段，每個時段開放上限100位民眾預約入館參觀，分別為09:00-10:30、11:00-12:30、13:30-15:00、15:30-17:00，民眾可至預約網址 ，或撥打預約專線02-27588008轉545，預約參觀。預約時間至前一天中午12時截止，如有剩餘名額則開放現場報名。

▲▼國父紀念館微解封後恢復衛兵交接，零星民眾參觀拍照。（圖／記者謝盛帆攝）

▲國父紀念館微解封後，恢復大廳三軍儀隊禮兵交接。（圖／記者謝盛帆攝）

目前國父紀念館恢復大廳三軍儀隊禮兵交接，開放參觀展覽包括一樓史蹟東室「民主共和國之父-孫中山」、史蹟西室「孫中山與臺灣」及2樓中山國家畫廊「麗水風華-張克齊七十回顧展」；該展精選精工畫作78件、畫稿22件、生肖紀念幣12枚及畫冊9本，涵蓋翎毛、走獸、家禽、家畜、花卉、蔬果等豐富題材，展期即日起至8月1日止。

▲▼國父紀念館微解封後，實施館內100人以內限制，開放部分展場，但7/13日上午只有一位民眾來參觀，館內每天開放四個時段，每個時段空檔會徹底清消。（圖／記者謝盛帆攝）

▲國父紀念館目前開放區域為大廳、史蹟東室、史蹟西室、中山國家畫廊，室內展廳採提前預約登記制。（圖／記者謝盛帆攝）

國館也提醒參觀民眾勿於入口處等候群聚，進入場館須配合辦理實聯制登記、量測體溫及酒精消毒手部等防疫措施，如遇額溫攝氏 37.5 度以上或有急性呼吸道、腹瀉等症狀者，將協助其離場。民眾進入場館應全程佩戴口罩，並保持與其他人員間至少 1.5 公尺社交距離。迴廊、廣場等室外空間禁止10人以上之聚會。中山公園園區如發現有民眾群聚活動之情形，保全人員將進行勸導；如不聽勸導，則將通報北市政府衛生局處理。

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