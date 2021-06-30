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北美館「塩田千春」展期延至10月！網許願成真⋯預計採預約制分流

▲▼「塩田千春：顫動的靈魂」將延長展期。（圖／北美館提供）

▲「塩田千春：顫動的靈魂」展期延長至10月17日。（圖／北美館提供）

記者林育綾／台北報導

日本來台的「塩田千春：顫動的靈魂」展覽在北美館爆紅，原計畫展至8月底，不過開展不久就受到防疫三級警戒影響，也讓許多粉絲擔心看不到展覽，紛紛跪求延期；今（30）日台北市立美術館宣布，將延長至10月17日，其他檔展覽也都會延期。未來若重新開館，預計「全面採取預約制」分流參觀。

臺北市立美術館表示，5月15日起因應防疫停止對外開放，全館展覽暫停展出，不過有鑑於民眾對於各個展覽的熱烈支持，經北美館向展出藝術家、合作機構協商與爭取後，決議將原有展覽全部延長展期。

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其中位於1樓的「塩田千春：顫動的靈魂」將調整展期至10月17日；2樓「大遷徙：盧明德」延至9月19日；3樓年度藝術家個展包括陳建榮、鄭先喻、廖祈羽與傅雅雯，延至8月8日；而2017臺北美術獎首獎「花園─王煜松個展」則延長至8月22日。
 
因應既有檔期延長，原定下半年推出的「2018臺北美術獎首獎王連晟個展」及109年申請展當中何孟娟與江凱群二位藝術家的個展，在獲得藝術家的同意後，都將順延至明（2022）年。

▲▼「塩田千春：顫動的靈魂」將延長展期。（圖／北美館提供）

▲北美館也提供語音、線上導覽，宅在家也能深度了解展覽內容。（圖／北美館提供）
 
由於閉館期間民眾無法親臨展覽現場，北美館也特別提供「宅在家裡的北美館」線上資源，包括由館長王俊傑親自導覽「塩田千春：顫動的靈魂」影片，還有邀請「大遷徙：盧明德」2位展覽顧問藝術家莊普、媒體人鄭乃銘，漫步於展場對話的影片等，民眾都可以透過官網的線上資源專區找尋。

另語音導覽APP則收錄了包含「接近─賴志盛」等4檔展覽的作品介紹，部分展覽更邀請到藝術家親自錄製，供民眾在家也可深度了解展覽內容。
 
北美館表示，依據中央與臺北市政府的防疫規範，隨著疫情變化，將持續滾動式調整與加強防疫措施，並將另行公告重新對外開放時間，屆時預計「全面採取預約制」，讓人流分時段參觀，限制入館的總人數。提醒觀眾抵館前，可留意北美館官網與臉書，以獲取最新參觀訊息。

▼影／北美館長王俊傑親自導覽「塩田千春：顫動的靈魂」影片：

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