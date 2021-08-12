發現金或五倍券？　消基會展開五天線上民調

記者杜冠霖／台北報導

行政院規劃9月推出「振興五倍券」，刺激三級警戒後受創的產業經濟，但不僅在野黨反對，民進黨內也有立委主張普發現金，為此，消費者文教基金會在官網、臉書發起網路問卷調查，將結果提供政府參考；但消基會立場則是希望政府發放現金，別讓振興德政不便民。

消費者文教基金會於12日下午3時起至8月17日下午3時，在官網、臉書發起網路問卷調查，調查民眾支持發券或現金，及地方政府是否該研議加碼等看法。並將結果提供政府參考。

這項調查共有7個問題，詢問民眾是否贊成這項政策、支持發五倍券還是現金，並提供贊同的理由選項和開放式回答；同時也問及是否贊成先付1千元來換取五倍券，還有對於如果地方政府或中央部會想要再加碼的看法。

消基會秘書長徐則鈺表示，下一週會公布問券調查結果，希望政府主管機關能夠尊重多數民意的結果，作適度的調整，政府機關如果堅持不改發現金，那五倍券記得即早作業發放辦法。

召集人陳水竹表示，政府規畫五倍券振興措施的財源，來自全民納稅錢，理應本諸「取之於民、用之於民」理念，滿足民眾實際需求，但目前輿論上對政府的規劃就是認為不該採用過去三倍券的作法，希望政府聽取民意發現金，「相信消費者不會將這錢變成自己的存款，不會一毛不拔都不花。」