女兒不結婚…媽立遺囑「4千萬房產全捐出去！」洋蔥真相曝

▲大陸一對母女立遺囑放棄遺產，打算在未來將約4000萬元的房產捐出。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

為了爭奪名份、家產，不少人都會為此跟家人撕破臉，但也有另類案例。大陸上海的婦人呂雲珠先前本打算將名下價值約1000萬人民幣（約4300萬新台幣）的房產留給女兒，不過女兒卻稱自己並不打算結婚，以後也沒人繼承，於是就希望母親能把遺產全部捐出去，令她聽了相當感動。

綜合陸媒報導，呂雲珠的名下有一套價值1000萬人民幣的房產，日前她打算立遺囑把財產留給女兒，不過卻遭到女兒反對。女兒表示，自己從小就接受母親和外婆的思想教育，一直有個信念，就是將來要把財產捐出去，「用於脫貧也好，用於慈善事業也好，希望將來我的遺產可以捐獻給有需要的人。」

據了解呂雲珠的女兒並沒有結婚打算，以後也沒有繼承人，於是就主動提出想把遺產全部捐出去。2人近日也到「中華遺囑庫上海第二服務中心」完成遺囑建立和保管協助。對此，呂雲珠也表示，感覺很開心，「心事終於放下來了。」

香港巨星周潤發在2017年11月成立基金會，曾說死後會將56億財產全數捐出，「人這輩子無法永遠擁有財產」，豁達的人生觀也深深影響呂雲珠的女兒。對於今日終於到遺囑庫完成心願，女兒也說，「現在覺得一身釋然了。」

事件曝光後，這對母女暖心舉動也引來不少網友讚嘆，「境界很高」、「生不帶來，死不帶去，值得敬佩」、「祝你們好人一生平安」、「為你們豎起大拇指」、「這個主意不錯，好過有些人留給貓和狗」、「感動，學都學不來」、「好感人」、「至高偉大的人性」。

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