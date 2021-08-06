兒控「亡母遺產被過戶」！富商曝同居小三秘辛：房、車都我買的

▲富商買房登記在小三名下，因在小三死亡後移轉回自己名下，被控涉嫌偽造文書等罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名已婚的貿易富商和李姓女子發生婚外情，原本共築愛巢同居生活，去年李女跳樓身亡後，李女與前夫所生的兒子出面控告，富商偷走母親身分證，把房子、車子等遺產都過戶，還拿走母親留在社區警衛室的8萬1千元，涉嫌侵占等罪，富商喊冤平常支付李女開銷，房車都是他買的，台北地檢署根據房屋登記紀錄等事證，處分不起訴。

據了解，這名60多歲富商現已退休，原本從事服裝貿易工作，平常也會把自己打扮得年輕帥氣，是個事業有成的大老闆，幾年前遇到已離婚的李姓女子，顧不得自己已婚身分，和李女同居在新北市某社區，但是李女近年因精神狀態不佳，感覺被監視，時常報警聲稱接到無聲電話、有人要害她，警車趕到社區才發現虛驚一場。

▲李女近年常懷疑接到無聲電話，報警稱將有人對她不利。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

李女覺得自己不分日夜驚擾其他住戶，也因此占用不少警衛的工作時間，2020年間，曾在社區群組表示，願意多支付警衛薪水，並真的在3月18日，用紅包裝著8萬1千元送到警衛室，希望能表達自己心意，社區警衛當然不敢擅收住戶紅包，等李女的「老公」回拿，原封不動交還。

沒想到隔天、3月19日，李女跳樓身亡，李女與前夫所生的兒子，從小跟著父親生活，得知噩耗後，回到母親家中，發現母親的身分證不見，懷疑是被富商偷走，接著母親的車子、房子都被陸續過戶到富商名下，李女兒子憤而控告富商，涉嫌竊盜、侵占、偽造文書等多項罪名。

▲富商原本要和小三共築愛巢，但因小三輕生反而吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

富商挨告後無奈表示，他為了和李女同居，特地買了房子後登記在李女名下，車子也一直都是他在開，李女有需要的話，就由他負責接送，平常生活開支也都是他來負責，他只是借名登記在李女名下的房、車都拿回來，沒有要偷竊不屬於他的東西。

檢察官根據不動產登記紀錄，房子果然原本就在富商名下，後來轉給李女，之後又轉回富商，鄰居也證稱平常車子是富商在開，而富商和李女在社區出雙入對多年，警衛自然認為2人是夫妻關係，把李女致贈的紅包退還給富商，富商也親自簽收，至於竊盜身分證部分，身分證本身沒有財產價值，且事後已歸還，最後認定富商並無不法意圖，處分全案不起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

小開援交直播主變情侶 1年後她求放生...嗆「渣男、靠爸族」挨告

放棄主辦國際大賽竟與奧運有關 冰協前秘書長「隱形壓力」曝光

小S老公投資保養品牌鬧帳目不清 明道經紀人挨告侵占結果出爐