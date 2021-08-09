港籍知名美妝總監在台猝死！生前欠銀行692萬　遺產至今無人繼承

▲L`Oréal前總監港籍梁家譽。（圖／翻攝梁家譽臉書）

記者陳羿妏／台北報導

香港籍知名品牌L'Oréal前美髮教育總監梁家譽（Enzo Leung）移居台灣多年，於2018年4月間於北市文山區住處的廁所身亡。不過，梁男生前因尚欠中信商銀692萬9750元，中信商銀為此向法院聲請選任遺產管理人。台北地院日前審理後，裁定駁回，可抗告。

據了解，梁家譽2008年至2017年間曾向中信商銀接續借款1262萬元，並且申請信用卡使用，惟身亡後尚有691萬6352元、信用卡消費款1萬3398元未還。梁男生前將房產設定抵押權給中信商銀，但死後無人清償借款，中信商銀去年向法院聲請拍賣抵押物獲准。

中信商銀今年則向法院聲請選任梁男的遺產管理人，主張梁男身亡至今，無人繼承遺產，且其雙親在台並沒有設籍，若房產最後被地產機關列冊管理，移請國有財產署代為標售，恐怕會造成房產無法有效利用，銀行債權也無法盡速收回。

對此，台北地院調查，中信商銀曾二度聲請選任梁男遺產管理人，經函查發現，梁男母親仍健在，且在1993年3月至2018年期間，均以「香港永久性居民身分證」申獲香港居民入台證件，因此根據梁男母親多次來台的情況，可認定梁母為繼承人，無繼承人不明的情形，也就無選任遺產管理人的必要，故最終駁回中信商銀的聲請，可抗告。