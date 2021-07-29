蔡東利／隨意提領遺產支付喪葬費小心觸法

▲即便曾獲家人在生前的授權提領帳戶款項，當家人死亡後，該授權就已消滅，無權限可繼續以對方名義提領款項。（圖／視覺中國）

小明從小對於父親老明就非常孝順，後來老明因為生病，乃將銀行的存摺、印章交給小明，並授權委託小明提領銀行內的款項，以支付老明的醫療費及生活費。後來，老明仍因病過世，小明於悲傷之際，想到父親在銀行內仍有些許存款，他去銀行照舊填寫取款憑證，蓋上父親的印章後，將銀行剩餘款項領出，並用來支付喪葬費用。然而，老明的其他繼承人反對小明此種提領行為，一狀告到地檢署、法院。

一般人認為，小明在父親生前時，有獲得其授權委託，可將銀行內的存款提領出來；後來父親死亡後，小明繼續將父親的款項領出，用於喪葬費用。可見小明對父親相當孝順，但法律卻不是這麼想的。

《民法》第6條規定，人之權利能力，始於出生，終於死亡。自然人一旦死亡，即不得為權利義務之主體，事實上亦無從為任何意思表示或從事任何行為，從而，行為人在他人之生前，獲得口頭或簽立文書以代為處理事務之授權，一旦該他人死亡，因其權利主體已不存在，原授權關係即當然歸於消滅，自不得再以該他人名義製作文書。

本案中，小明於父親生前雖有得到授權提領款項，然而父親死亡後，該授權就已經消滅，小明已無權限可以繼續以老明之名義提領款項。又《刑法》第210條偽造文書罪，以無製作權之人冒用他人名義而製作文書為要件之一，小明於老明死亡後，既無老明之授權委託，卻私自以老明之名義製作文書，當屬無權製作而偽造，否則會讓一般人誤認老明猶然在世，而有損害於公共信用、遺產繼承及稅捐課徵正確性等問題。

若父母在世時，授權或委任子女代辦帳戶提存款事宜；死亡後，子女即不得再以父母名義製作提款文書領取款項。至於所提領之款項是否使用於支付被繼承人醫藥費、喪葬費之用，與行使偽造私文書罪成罪與否不生影響。

因此，小明正確的作法應該是出具「存摺或存單」、「存款人死亡證明書或除戶之戶籍騰本」、「可確認為全體合法繼承人之原始全戶戶藉謄本」、「全體繼承人親持本人身分證、印章」、「填具繼承存款申請書」等文件後，向銀行辦理提領被繼承人之存款，始為正確之提領程序。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。