　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／泳池都是人！5歲童溺水「掙扎3mins無人救」絕望斷氣

▲▼ 5歲男童溺亡。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲5歲男童溺亡。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省泉州市一名5歲男童，10日和家人一起在自家社區的游泳池內游泳時，不幸溺亡。事發攝影機畫面顯示，當天20點13分15秒，小孩突然溺水，期間出現用手拍水掙扎求生，過後沉入水中。期間，家長、救生員卻全無察覺。直到，3分鐘以後，孩子才被撈上來，可惜已經回天乏術。

據《海峽都市報》報導，涉事泳池叫「福閩游泳池」，露天經營，位於南安市水頭鎮的「福閩麗景城」社區裡面。整個泳池呈不規則的橢圓形狀，分為淺水區和深水區兩部分，深水區的水約有1.5公尺深，泳池中還有一個由欄杆圍成的小池，作為淺水區，水深約30公分。

當天，阿姨帶著死者和另外兩個孩子到該泳池游泳，卻沒想到發生了悲劇。孩子父親蔡男提供了一段事發攝影機畫面，影片顯示，20點12分30秒孩子在淺水區；20點12分58秒孩子和一個男孩子從淺水區出來，到深水區；20點13分07秒兩人拿著漂浮板進入深水區；20點13分15秒孩子溺水，期間有出現用手拍水掙扎現象，過後沉入水中；20點16分07秒孩子被發現救上岸。

▲▼ 5歲男童溺亡。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲事發畫面。（圖／翻攝自海峽都市報）

男童父親則控訴，該游泳池沒有取得營業許可證，是無照經營。他心痛表示，「兒子溺水3分鐘後才被發現，錯過了寶貴的搶救時間，泳池的工作人員為什麼不能早點發現呢，不然我的兒子就不會這樣沒了！」

對此，南安市文體旅局了解到，涉事泳池沒有取得該局審批的高危性體育項目經營許可證，屬於無證經營，將依法沒收營業收入，並進行處罰。

不過，大陸網友們卻紛紛怒斥家長，「現在的家長一出事就怪別人看不住自己家孩子，你是第一監護人，你自己孩子的命自己都不管，指望別人？真搞笑」、「 家長在幹嘛？家長是孩子的第一監護人，5歲孩子游泳，家長不盯著嗎？」、「5歲那也真的太小了，大人是1分鐘都不能離開的」、「說句難聽話，現在的很多家長，自己不把孩子當回事，死哪訛哪！」。

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
26年燒肉餐廳「宣布歇業」　老客人：滿滿回憶啊
4台商越南染疫身亡　經濟部緊急回應
快訊／彰化「驚見黑洞」　車輛怕爆急閃！
法艦離奇「現身台海」　真相曝光
一夜性侵2女下屬　他「酒桌上也忍不住」離譜淫行曝
直升機才剛啟動　他下秒被螺旋槳爆頭噴血亡
快訊／男猝死爽約！　友開門驚見他屍僵躺床
各縣市加碼5倍券一次看！　台南抽汽車、高雄變6倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港新入境條例上路　陸委會示警「人身安全」風險

防對岸「竊取高科技產業技術」　陸委會修兩岸條例

一夜性侵2名女下屬！29歲總經理「酒桌上也忍不住」　離譜淫行曝

江啟臣推馬英九「重建兩岸」　陸委會提醒：勿配合統戰

影／泳池都是人！5歲童溺水「掙扎3mins無人救」絕望斷氣

傳蘇嘉全接掌海基會　陸委會未否認：若有訊息適時說明

湖南「操場埋屍案」翻拍電影　死者家屬未授權：擔心被胡亂改編

美參議院「一致同意」挺台參與WHO　華春瑩：中方嚴正交涉

剛結束中美天津交鋒　美副國務卿雪蔓將會晤新任中國大使秦剛

「接種疫苗」宣傳片神洗腦　網友：土味十足，頭皮都麻了

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

香港新入境條例上路　陸委會示警「人身安全」風險

防對岸「竊取高科技產業技術」　陸委會修兩岸條例

一夜性侵2名女下屬！29歲總經理「酒桌上也忍不住」　離譜淫行曝

江啟臣推馬英九「重建兩岸」　陸委會提醒：勿配合統戰

影／泳池都是人！5歲童溺水「掙扎3mins無人救」絕望斷氣

傳蘇嘉全接掌海基會　陸委會未否認：若有訊息適時說明

湖南「操場埋屍案」翻拍電影　死者家屬未授權：擔心被胡亂改編

美參議院「一致同意」挺台參與WHO　華春瑩：中方嚴正交涉

剛結束中美天津交鋒　美副國務卿雪蔓將會晤新任中國大使秦剛

「接種疫苗」宣傳片神洗腦　網友：土味十足，頭皮都麻了

台灣「新冠疫苗」累計取得破千萬　「一張表」看懂品牌來源！

阿達出現在「張鈞甯幻想中」　樂喊開放網路配對找女友

台大山地實驗農場暮夏微解封　數千株球根秋海棠絢麗迎賓

桃園「疾課行動」線上講堂　全球1700青年省思疫情下的挑戰

張立昂接棒《我的野蠻女友》製作人　女主角「曾之喬、郭雪芙」都入榜！

一口塞進巨無霸漢堡！　她張嘴聽見「喀一聲」嚇壞：下巴脫臼了

全台第一雲端智慧觀光餐旅休憩平台　AVEC鎖定「5大產業」全合作

理財周刊／台股季線保衛戰　這個關鍵價見生死

先探／謝金河：台股做頭反轉？或蓄勢待攻？

與美國駐日代辦商討美日台合作　謝長廷轉交蔡英文致贈茶具禮盒

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

大陸熱門新聞

丈夫輸精管「切斷+剪掉一節」結紮...妻子竟懷孕

廣東發生狂男「當街持刀砍警察」　猛剁後頸當場倒地

全紅嬋兄弟姊妹5人僅1人上學！母親病情曝光

一夜性侵2名女下屬！29歲總經理離譜淫行曝光

為了拍網紅片　男背空氧氣瓶潛水

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

根本沒碰面被感染Delta！2人所住大樓相鄰就中招

遊客打群架「害動物學壞互毆」場面一度失控

人妻被懷疑出軌　遭恐怖老公「剃成禿頭」

清華正妹放暑假參加奧運！拿了2面金牌

陸新增本土確診61例分布5省 南京11起假造核減證明闖關離城案例

14歲全紅嬋自爆最大心願！「開一家賣很多零食的超市」

為了3歲兒子！母親腰帶勒死22歲女兒

泳池都是人！5歲童溺水掙扎3mins無人救溺亡

更多熱門

相關新聞

兩岸通水三周年　陸將投資200億

兩岸通水三周年　陸將投資200億

大陸福建泉州向金門供水工程，於昨（8月5日）通水滿三周年，據福建晉金供水有限公司統計，三年來累計向金門供水超過1431.61萬噸，日均供水1.3萬噸。大陸官媒報導進一步揭露，大陸對金門供水的水源保障工程，已被納入國家150項重大水利工程之一，計畫投資47.7億元人民幣（約合新台幣206.47億元）。

直排輪教練性侵7男童　判刑10年半定讞

直排輪教練性侵7男童　判刑10年半定讞

4歲男童失蹤　隔天「反鎖玩具箱」離奇死

4歲男童失蹤　隔天「反鎖玩具箱」離奇死

男「持刀把8歲外甥砍到重傷」 自殘身亡

男「持刀把8歲外甥砍到重傷」 自殘身亡

即／彰化5歲男童「疑遭堆高機撞上」！　頭部重創送醫不治

即／彰化5歲男童「疑遭堆高機撞上」！　頭部重創送醫不治

關鍵字：

泉州男童溺亡

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

5生肖、4星座中15億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

邵雨薇剪掉及胸長髮！

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面