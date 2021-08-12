影／泳池都是人！5歲童溺水「掙扎3mins無人救」絕望斷氣

▲5歲男童溺亡。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省泉州市一名5歲男童，10日和家人一起在自家社區的游泳池內游泳時，不幸溺亡。事發攝影機畫面顯示，當天20點13分15秒，小孩突然溺水，期間出現用手拍水掙扎求生，過後沉入水中。期間，家長、救生員卻全無察覺。直到，3分鐘以後，孩子才被撈上來，可惜已經回天乏術。

據《海峽都市報》報導，涉事泳池叫「福閩游泳池」，露天經營，位於南安市水頭鎮的「福閩麗景城」社區裡面。整個泳池呈不規則的橢圓形狀，分為淺水區和深水區兩部分，深水區的水約有1.5公尺深，泳池中還有一個由欄杆圍成的小池，作為淺水區，水深約30公分。

當天，阿姨帶著死者和另外兩個孩子到該泳池游泳，卻沒想到發生了悲劇。孩子父親蔡男提供了一段事發攝影機畫面，影片顯示，20點12分30秒孩子在淺水區；20點12分58秒孩子和一個男孩子從淺水區出來，到深水區；20點13分07秒兩人拿著漂浮板進入深水區；20點13分15秒孩子溺水，期間有出現用手拍水掙扎現象，過後沉入水中；20點16分07秒孩子被發現救上岸。

▲事發畫面。（圖／翻攝自海峽都市報）

男童父親則控訴，該游泳池沒有取得營業許可證，是無照經營。他心痛表示，「兒子溺水3分鐘後才被發現，錯過了寶貴的搶救時間，泳池的工作人員為什麼不能早點發現呢，不然我的兒子就不會這樣沒了！」

對此，南安市文體旅局了解到，涉事泳池沒有取得該局審批的高危性體育項目經營許可證，屬於無證經營，將依法沒收營業收入，並進行處罰。

不過，大陸網友們卻紛紛怒斥家長，「現在的家長一出事就怪別人看不住自己家孩子，你是第一監護人，你自己孩子的命自己都不管，指望別人？真搞笑」、「 家長在幹嘛？家長是孩子的第一監護人，5歲孩子游泳，家長不盯著嗎？」、「5歲那也真的太小了，大人是1分鐘都不能離開的」、「說句難聽話，現在的很多家長，自己不把孩子當回事，死哪訛哪！」。