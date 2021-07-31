4歲男童讓阿嬤哄睡！隔天竟失蹤　詭異「反鎖玩具箱」窒息死亡

▲美國一名男童離奇失蹤，最後在房間內被找到時，已變成一具冰冷屍體。（圖／取自Pixabay）

記者張寧倢／編譯

家長要注意了！美國猶他州發生幼童「玩玩具」卻意外死亡的事件，一名4歲男童某天晚間被祖母哄睡之後，隔天一早從床上離奇消失，家屬心急地向當局通報失蹤，警方在社區苦尋不著，最後竟然是在家裡的玩具箱中發現孩子的遺體，死因證實為位置性窒息（Positional asphyxia）。

根據《紐約郵報》報導，猶他州哈里肯市（Hurricane City）的4歲男童沃利斯（Kache Wallis）於24日晚間被帶上床，由祖母哄著他睡覺，但隔天一早，祖母卻找不到沃利斯的身影，親友屋裡屋外到處找人，卻都沒有看到男童的身影。起初，家屬甚至懷疑孩子是被生母帶走，但生母並沒有沃利斯的扶養權，因此決定報警求助。

▲美國4歲男童沃利斯（Kache Wallis）在玩具箱中離奇窒息死亡。（圖／翻攝自Facebook／@HurricaneCityUTPD、GoFundMe募款網站）

警方到場後立即展開搜索，從住宅內部開始，向外擴散到附近的社區的廣大範圍，還向居民、社區機構請求協助，仍然沒有進展，於是警方決定再次回到家中搜查，沒想到，最後竟然在臥房內一個小型玩具箱中，發現了男孩的遺體。猶他州法醫單位28日證實，4歲的沃利斯死於位置性窒息，屬於意外死亡，但目前尚不清楚他是如何被受困在箱子裡的。

家屬於GoFundMe募款網站上寫道，這個小男孩是把大家團結聚在一起的黏著劑，沃利斯的微笑很有感染力，曾去過的每個地方，遇見的每個人都很喜歡他，「他將永遠存在我們中，我們愛你！。」

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