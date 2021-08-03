直排輪教練性侵猥褻7男童　家長怒：孩子成年前都不要讓他出監

▲高雄直排輪教練藉機性侵多名男童，判刑定讞。此為示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄教授直排輪的教練「阿晨」（化名），利用在國小任教機會，對7名中、小學男生性侵、猥褻、拍裸照，直到某位被害小男生告訴家長阿晨的行為，才意外揭發張男種種惡行。事發後被害人家長均極為氣憤，甚至有人請求法院在男童成年前，都不要讓阿晨出監。一審將張男判刑9年半，二審加重改判10年半，全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，阿晨2011年間就開始犯案。第一位被害人是阿晨在直排輪店認識當時的小五男童小明（化名），阿晨主動表示可以免費教導直排輪，兩度將小明帶回家幫他打手槍。2013年間，他也因教導直排輪認識當時小四男童，他利用男童的單親媽沒時間照顧孩子，以看電影、吃飯等等方式，引誘男童在他家過夜，要求男童幫他口交及打手槍。而他對這名小四男童的惡行一直延續到2019年案發前才結束，小四的男童已經成長為國三少年。

全案經由小明向家長披露後才因此爆發，檢警緊急清查阿晨的犯案經過，發現他曾在2所國小任教，至少對7名男童、少男下手，多為逼迫對方口交、打手槍，甚至拍裸照；犯案手法都是先取得孩童家長信任，藉口帶出教學或四處遊玩，趁機把被害人帶到汽車旅館洗澡、看A片，甚至幫男童自慰。阿晨遭檢方聲請羈押獲准，並提起公訴。

一審法院審理後，認為他利用男童及少年之信任，嚴重影響男童身心正常發展，惡性非輕；但因有部分案件自首，獲部分減刑，但仍重判9年6月。二審高雄高分院審理後，還是認定阿晨有罪，雖有少部分家長願意和解，但大部分家長仍非常氣憤，不願和解，更有家長請求法院重判，當庭請求「男童成年之前，都不要讓他出監。」的刑度。另外二審也不認同一審的自首，認為有些行為並非自首，不予減刑，最後二審改加重判處10年6月的刑度。全案再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴定讞。