52萬劑自購AZ疫苗將抵台「累積到貨241萬劑」　效期曝光！

▲AZ疫苗瓶裝外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

我國AZ、莫德納疫苗庫存將見底，但今（12）日卻傳出好消息，一批台灣自購的52.4萬劑AZ疫苗，預計下午3時40分抵台。國內目前取得AZ疫苗總計585.4萬劑，此次的補貨有望為疫苗荒再降甘霖。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，約52.4萬劑AZ疫苗，預定今日下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

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指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，本次提供第五批疫苗，截至目前總計約241萬劑到貨。本次提供之疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，本批效期至110年12月31日。

近期我國採購新冠疫苗庫存吃緊，指揮中心最新統計，莫德納疫苗則有62萬劑，另有9.9萬劑莫德納檢驗封緘中，預期扣除第五輪接種48.7萬劑，還有提供第一類一線專責醫護混打的7.7萬劑，估計剩餘疫苗約在15.5萬左右。

目前AZ疫苗還有33萬劑，該批疫苗到貨後，庫存量將提升到85萬劑，但接種時間與開放對象，仍有待指揮中心另行公佈。