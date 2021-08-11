氣候變遷加劇　蔡壁如籲速修《溫管法》明定碳費機制

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）本周公布第六次氣候變遷評估報告，直指2030年地球表面均溫將比工業革命前水平高出攝氏1.5或1.6度，比3年前預測的時間提早整整10年。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如透過臉書表示，台灣作為海島恐將是海平面上升的受害者，同時也因工業發達排量大量溫室氣體，呼籲立法院9月開議後應儘速排審《溫室氣體減量及管理法》部分條文修正草案，將2050淨零碳排入法，並納入碳費、碳稅立法。

蔡壁如說，全世界拉起氣候緊急警報，全球升溫1.5度十年內就會發生，將造成第六次物種大滅絕，情勢無法逆轉，全世界必須立即行動，最近中南部「莫拉克級」的大水，連日雨量統計達2427毫米，幾乎是台灣一整年的降雨量，「一年之間，百年大旱、百年大水接連重擊寶島台灣，政府還是麻木不仁！」

蔡壁如表示，聯合國報告明確指出，不只海平面肯定會上升，百年一遇洪水未來恐怕將會每年爆發，海島台灣將是受害者，災害來臨喊救命，而工業發達的台灣，也是排放大量溫室氣體的加害人。

蔡壁如說，對於今年11月聯合國氣候變遷大會（COP26）在英國格拉斯哥（Glasgow），立法院正在籌組跨黨派「國會視導團」，她將代表民眾黨出席，並呼籲立法院9月開議後，應推動《溫室氣體減量及管理法》全盤大修為「氣候變遷法」，將2050淨零碳排入法，並納入碳費、碳稅立法，才能接軌歐盟碳關稅等國際趨勢，讓企業出口有競爭力。

蔡壁如直言，總統蔡英文在今年4月22日公開承諾2050淨零轉型，但環保署長張子敬卻說「空口喊口號當然很容易」，修法要拖到年底提出。此外，台灣青年氣候聯盟將在9月25日發起大遊行，蔡英文不要選擇性失聰，總統身兼執政黨主席的身分，權力就該用在這個地方，行政團隊動起來對抗地球發燒。