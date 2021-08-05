高端缺保護力數據卻列公費施打　她：對陳時中最後一絲敬意破滅了

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部食藥署2日公布首批高端新冠疫苗共26萬5528劑已完成審查檢驗，並核發封緘證明，但官網簡介中卻未有疫苗保護力數據；隔天，衛福部長陳時中指出，高端疫苗是透過免疫橋接跟AZ疫苗比較而取得緊急授權（EUA），沒做3期試驗所以沒有保護力數據。對此，民眾黨立委蔡壁如5日晚間批評，高端疫苗保護力成謎，蔡政府要拿芒果乾拚經濟嗎？「我對陳時中最後一絲敬意破滅了」。

蔡壁如表示，保護力生不出來、學術文獻一篇也沒有的高端疫苗，硬是列為公費疫苗讓全民施打，有人說蔡政府防疫搞義和團，她看是「朕說打就打、說有效就有效」的獨裁防疫。疾管署（CDC）可以唬弄台灣人，卻騙不過全世界，蔡政府可以把質疑高端的人都打成「中共同路人」，但病毒奪命卻是不分顏色、統獨的。

她指出，首先，世界衛生組織（WHO）、歐盟藥管局（EMA）與美國食品藥品監督管理局（FDA）都明白昭告，以「免疫橋接」取代傳統第三期實驗的做法，尚在討論階段，目前沒有結論也沒有校價標準。

FDA於5月更新的指引講得更清楚：免疫橋接是針對已通過EUA的疫苗平台所新增的規定，不能做為沒有做完三期、也沒拿到EUA的疫苗平台的核准捷徑。

蔡壁如強調，所以高端的「中和抗體」效價比值再怎麼漂亮，在國際衛生組織眼裡都是「一個數值」而已，更何況高端屬於蛋白質疫苗，與它PK的AZ卻是腺病毒疫苗，兩款不同平台的疫苗到底在比什麼。

「台灣GDP八成靠出口，蔡政府卻逼人民打一款無法跟國際接軌、無法標示保護力的疫苗，打完了，國人出不去，外國人也不敢來，是要拿『芒果乾』拚經濟嗎？」

「其次，疫苗定位、使用與保護力有關，」蔡壁如指出，例如是要單打、混打或做為後補疫苗，要做為追加劑或全部適用施打，不同品牌疫苗混打的劑量、療效評估等等。然而EUA專家會議審查時，對高端疫苗量能、定位與使用等關鍵問題，竟然隻字未提，直接交由CDC全權處理，也就是說，高端日後如果打出問題，專家會議完全不負責任。

蔡壁如質疑，連官方自己安排的專家都不敢負責的疫苗，CDC竟要打在人民身上；姑且不論安全性，標不出保護力的高端，與其他有保護力的疫苗，能混打嗎？混打劑量比例多少？混打保護力如何檢測？蔡政府當然可比照「EUA模式」，再發明一套高端專屬的混打檢測標準，但台灣人相信了，國際社會信嗎？病毒信嗎？

接著，蔡壁如批評，這麼多攸關全民健康、人命的疑問，蔡政府不是硬拗，就是搬弄數字、話術矇騙人民，領先全球的「台灣版EUA」強迫全民當白老鼠，也賠上台灣臨床實驗在國際上的聲譽。

「當陳時中把『高端就是沒有做第三期，我們不能去生出保護力的資料。』說得那麼完全無恥感時，我心裡面僅存的、最後一絲對陳指揮官的敬意，也一起破滅了。」蔡壁如再罵，「都說權力使人腐化，我沒想到的，是人被權力腐化的速度這麼快，而且腐化後的嘴臉如此醜陋、冷血。」