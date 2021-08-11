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衛福部推疫苗數位證明簽發平台　蔡壁如：為何要花錢做新平台擾民

▲▼民眾黨「 對嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例態度」記者會 邱臣遠 賴香伶 蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

為防堵疫情，現行民眾出入特定場所時，必須提出接種證明（黃卡），或篩檢陰性證明，為求便民，衛福部推「疫苗數位證明簽發平台」，上網登錄即能下載相關證明，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，現今有全民健保行動快易通可以用，為何要花錢擾民做新平台，「陳時中左手打右手，用擾民來製造政績！」

蔡壁如11日在臉書發文指出，衛福部說要推出「疫苗數位證明簽發平台」，作為民眾進出公共場域的健康通行證，但健保署有個APP叫做全民健保行動快易通，截至今年7月，已經累計共1288萬人次下載，是政府部門所開發實名制的APP當中用戶最多的一個，「為何還要花錢擾民做新平台？」

蔡壁如指出，全民健保行動快易通不僅已經登載了民眾目前在醫療院所的病毒檢測結果，也有COVID-19疫苗接種的紀錄，之前在和平醫院幫忙COVID-19篩檢時，就教很多民眾使用這個app來檢視自己篩檢的結果，「衛福部的高官們，難道你們沒有下載這個APP嗎？難道你們不知道這個APP可以成為國人疫苗接種的證明嗎？」

對於建置新平台，衛福部次長石崇良表示，健保署App包含太多個人醫療資訊，隨意出示會有個人隱私問題，且無法下載相關電子證明，因此衛福部從未把它當作接種、檢驗證明或「疫苗護照」用途，而「疫苗數位證明簽發平台」只會有檢驗和疫苗接種證明，不會有其它個人醫療隱私。

健保App有時也會出現錯誤，就傳出有民眾未接種過疫苗卻在健保App上出現已接種證明，衛福部長陳時中今天也坦言，可能在哪個環節上出錯。

對此，蔡壁如指出，健保App上的資訊都是來自醫療院所，每位民眾就醫之後的所有訊息，都是由醫療院所將之註記在健保卡上，再連接到健保App上。所以如果有錯誤，就會是源頭出了錯，「如果源頭出了錯，不管用哪個平台，都會是錯的！」

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