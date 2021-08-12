快訊／疫苗裝箱照片曝光！　蘇貞昌：自購52萬劑AZ下午抵台

記者杜冠霖／綜合報導

國內新冠疫情趨緩，但國際疫苗大廠供貨吃緊，導致各國疫苗到貨進度緩慢，但傳出今(12日)下午一批台灣自購「52萬劑AZ疫苗」將由華航CI834運抵台灣，中午12時自曼谷起飛，預計下午15：40抵達，行政院長蘇貞昌也在臉書證實這項消息。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林悅翻攝）



蘇貞昌12日上午在臉書發文表示，政府自購的52萬多劑AZ疫苗，今天中午將從泰國起飛，預計下午三點多抵達台灣，加上這批疫苗，台灣取得的疫苗將超過1000萬劑。

蘇貞昌指出，在全球疫情急遽升溫、各國疫苗短缺之際，台灣能夠短時間內獲得1000萬劑疫苗，還能在三個月內將疫苗覆蓋率從1%提升到38%、將日確診數從500多例降到個位數，「要感謝所有防疫人員、外交人員和所有台灣人民的配合，以及友邦的協助。」

另外，立陶宛捐贈的2萬劑AZ疫苗7月31日抵台後，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場查核運送冷鏈等並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於8月9日核發封緘證明書。根據統計，包含自購、COVAX分配以及日本、立陶宛捐贈，國內目前取得AZ疫苗總計585.4萬劑。

而台灣自購的第五批莫德納疫苗9.9萬劑也於8日抵台，食藥署隔天立刻派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快16日完成核發封緘證明書並放行。

▼蘇貞昌曝光AZ疫苗裝箱照。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

