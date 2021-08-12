九把刀岳母猝死　高大成：100%主動脈剝離！加測這項追疫苗關聯

▲九把刀岳母猝死，法醫高大成研判100%主動脈剝離 。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

作家九把刀的岳母7月26日接種AZ疫苗，7月30日出現症狀後，失去呼吸心跳，抵達醫院前就已離世。由於九把刀透露岳母過世當天從背部往頸部開始劇痛，還出現嘔吐情形，醫界認為致命原因恐是主動脈剝離。對此，法醫高大成也表示，100%是主動脈剝離，但不排除係因疫苗過敏反應催化，讓體內的隱形炸彈動脈瘤爆炸。

九把刀在文中描述岳母打完疫苗後的症狀，第4天整片背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，還出現嘔吐情形，休息一陣後又開始陣痛，岳母當時表示沒胃口「痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」一直到後來才被發現以奇怪姿勢躺在沙發上，失去呼吸。

高大成表示，一般而言，5公分大的動脈瘤破裂通常不到10分鐘就會喪命，但九把刀岳母的情況研判應該是約0.5公分左右，「不舒服時就立刻就醫，或許還有挽回的機會！」高大成指出，通常體內有動脈瘤的人，身上都不只有一顆動脈瘤且不自知，研判九把刀岳母應該打完疫苗後，因為過敏反應，成為引爆體內炸彈的引信，導致動脈瘤變大破裂致死。

高大成也提到，解剖時要得在主動脈剝離處驗有無嗜伊紅性白血球，若有驗出，就有可能係因延遲過敏導致動脈瘤破裂，進而造成主動脈剝離，若有的話，就可能與疫苗有關。