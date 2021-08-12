正妹打「新冠疫苗」恐怖副作用！　頭髮掉光、皮下出血半身麻痺

▲一名日本女子打完莫德納疫苗後出現大量掉髮症狀。（圖／翻攝ameblo.jp網站，下同）

圖、文／鏡週刊

一名日本女子近日在部落格分享，她打完莫德納疫苗後3週內大量掉髮，導致現在要當假髮族，目前正積極看生髮門診、做治療。

日本一名女子近日公開自己的禿頭日誌，她於今年6月29日施打莫德納疫苗後開始出現掉髮現象。她上網搜尋，只出現日本厚生勞動省的網站，沒有相關資訊，後來她得其他人也有相同困擾，於是決定分享自己的狀況。她說：「新冠病毒疫苗接種與脫髮之間的關係很難證明，但也有一定數量的人在接種疫苗後脫髮。」

早前她做過抽血檢查，並沒有甲狀腺異常、壓力等症狀，結果顯示都很健康，僅有對貓狗過敏，應該沒有感染新冠肺炎。

她公開脫髮時間序，於2021年6月29日接種第一劑莫德納疫苗，出現手臂痛等症狀，但沒有發燒。到了7月1日，她發現比平常掉了很多頭髮，她想應該是季節交替導致，所以沒去在意。直到7月7日，她發現出現3個圓形禿，洗澡時掉髮非常多，因此去醫院檢查。

時間一天一天過去，女子的頭髮就愈來愈少，她起床發現枕頭上很多頭髮，心情大受打擊，連工作都受到影響，需要戴假髮才能出門。直到7月21日，她的頭髮變得相當稀疏，可見大片頭皮。女子最後公開7月31日的照片，頭髮已相當稀少，只剩非常細的細毛。

女子昨（10日）更新動態，表示去看了生髮門診，醫師研判是圓形禿，她做了血液檢查，尚待檢查結果。醫生建議她兩週後進行皮膚生檢，並告訴她，目前沒有相關數據顯示疫苗會有掉髮副作用，現階段調查兩者的因果關係有困難，建議她先不要去想是疫苗影響的這件事，把心力放在治療上。

該女子也很樂觀，將現在戴假髮、看生髮門診的資訊分享在推特、IG上，希望讓有相同困擾的人參考。



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